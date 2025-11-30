Advertisement
Nuh में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी, कोर्ट का फैसला सुन कांप गया दोषी ताहिर और उसकी चाची

Nuh Court on Minor Rape Case: नूंह की एक अदालत ने लगभग तीन साल पहले 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दो आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 149 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर 2 साल 9 महीने में फैसला सुनाया. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 23-23 हजार का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:52 PM IST

नूंह पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोनों आरोपी को सुनाई कड़ी सजा
Nuh News Today: नूंह में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला आया है. नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है.

फास्ट ट्रैक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को दोषी पाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की बेंच ने इस मामले में मुख्य आरोपी ताहिर और उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी, निवासी थाना सदर तावड़ू, जिला नूंह को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया.

यह मामला 10 फरवरी 2023 का है. शिकायत के मुताबिक पीड़िता अपनी मां के साथ लकड़ी लेने जा रही थी. रास्ते में ताहिर ने उसे अकेला पाकर जबरन अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया. उस दौरान आरोपी की चाची ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. घटना की शिकायत करने पर आरोपी परिवार के 10 से 11 लोग पीड़ित पक्ष के घर में घुस गए और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नूंह पुलिस ने शुरुआती जांच में ही सभी जरुरी सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद अदालत में मजबूत पैरवी की गई. कोर्ट ने 149 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर 2 साल 9 महीने में फैसला सुनाया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यप्रणाली का उदाहरण है. दोनों दोषी वर्तमान में जिला कारागार नूंह में बंद हैं और उनके जरिये अभी तक जुर्माना जमा नहीं कराया गया है.

