इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; किससे लड़ें कन्फ्यूज्ड है हिंदूवादी संगठन ?

Hariyana News: हरियाणा के नूंह में एक दलित परिवार ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. हिंदूवादी संगठन के लोग इस घटना को जबरन धर्म परिवर्तन बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. साथ ही इस मामले पर सख्त कार्रवाई न होने पर भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी गई है.

दरअसल, हरियाणा के नूंह में पिछले अगस्त के महीने में चेत राम नाम के एक 45 वर्षीय दलित समाज के राजमिस्त्री ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया. साथ ही उनकी पत्नी और बच्चों ने भी हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया. चेत राम ने अपना नाम बदल कर मोहम्मद अकरम रख लिया है और उनकी पत्नी ने अपना नाम रेखा से रुखसार कर लिया है. इसी तरह बच्चों के भी नाम बदल दिए गए हैं.

चेत राम के सगे भाई ने इस बात की शिकायत नगिना पुलिस थाने में की. शिकायत में यह इल्जाम लगाया गया कि मुस्लिम ग्रुप के लोगों ने चेत राम पर दबाव बना कर और लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया है. वहीं, चेत राम को पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. चेत राम और उनकी पत्नी रेखा ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया है और वे आगे इस्लाम धर्म का ही पालन करेंगे. दोनों ने कहा कि उनका अब हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेत राम ने अपनी वसीयतनामा में लिखा है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने बिना किसी दबाव और लालच के इस्लाम धर्म को कबूल किया है. उन्होंने कहा कि वे इस्लाम की खूबसूरती की वजह से यह फैसला लिया. वहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग इस मामले को लेकर एक मीटिंग की.

हिंदूवादी संगठन के लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं. हिंदूवादी संगठन का कहना है कि मुस्लिम ग्रुप के लोग कमजोर तबके के हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं और उनका ब्रेनवॉश कर रहे हैं. साथ ही हिंदूवादी संगठन के लगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नही कि, तो आने वाले दिनों में भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस मामले के बाद इलाके में तनाव फैल गया है.