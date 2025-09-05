इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; किससे लड़ें कन्फ्यूज्ड है हिंदूवादी संगठन ?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2909744
Zee SalaamIndian Muslim

इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; किससे लड़ें कन्फ्यूज्ड है हिंदूवादी संगठन ?

Hariyana News: हरियाणा के नूंह में एक दलित परिवार ने सामूहिक तौर पर हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया. इस घटना के बाद इलाके में बवाल हो गया है. हिंदूवादी संगठन के लोग इसे साजिश कारार दे रहे हैं और पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:59 PM IST

Trending Photos

इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; किससे लड़ें कन्फ्यूज्ड है हिंदूवादी संगठन ?

Hariyana News: हरियाणा के नूंह में एक दलित परिवार ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. हिंदूवादी संगठन के लोग इस घटना को जबरन धर्म परिवर्तन बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. साथ ही इस मामले पर सख्त कार्रवाई न होने पर भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी गई है. 

दरअसल, हरियाणा के नूंह में पिछले अगस्त के महीने में चेत राम नाम के एक 45 वर्षीय दलित समाज के राजमिस्त्री ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया. साथ ही उनकी पत्नी और बच्चों ने भी हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया. चेत राम ने अपना नाम बदल कर मोहम्मद अकरम रख लिया है और उनकी पत्नी ने अपना नाम रेखा से रुखसार कर लिया है. इसी तरह बच्चों के भी नाम बदल दिए गए हैं. 

चेत राम के सगे भाई ने इस बात की शिकायत नगिना पुलिस थाने में की. शिकायत में यह इल्जाम लगाया गया कि मुस्लिम ग्रुप के लोगों ने चेत राम पर दबाव बना कर और लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया है. वहीं, चेत राम को पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया. चेत राम और उनकी पत्नी रेखा ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया है और वे आगे इस्लाम धर्म का ही पालन करेंगे. दोनों ने कहा कि उनका अब हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेत राम ने अपनी वसीयतनामा में लिखा है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने बिना किसी दबाव और लालच के इस्लाम धर्म को कबूल किया है. उन्होंने कहा कि वे इस्लाम की खूबसूरती की वजह से यह फैसला लिया. वहीं, हिंदूवादी संगठन के लोग इस मामले को लेकर एक मीटिंग की. 

हिंदूवादी संगठन के लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं. हिंदूवादी संगठन का कहना है कि मुस्लिम ग्रुप के लोग कमजोर तबके के हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं और उनका ब्रेनवॉश कर रहे हैं. साथ ही हिंदूवादी संगठन के लगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नही कि, तो आने वाले दिनों में भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस मामले के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

hariyana newsNuh Religion Conversion Casemuslim newsToday News

Trending news

hariyana news
इस्लाम से प्रभावित हो दलित परिवार ने बदला धर्म; हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन
Karnataka News
ईद मिलादुन्नबी के दिन Bengaluru में शराब पर प्रतिबंध; मुस्लिम संगठनों ने की थी मांग
Eid Miladunnabi
CM योगी ने दी ईद-ए-मिलादुन नबी की बधाई; राहुल, लालू और तेजस्वी ने किया नज़रअंदाज़!
Delhi News
MP निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी; मुस्लिम युवकों को फंसाना चाहता था कुंदन
israel news
Jerusalem में यहूदियों को बसा रहा इजरायल, इस्लामिक पहचान मिटाने की कोशिश
war on gaza
गज़ा सिटी पर यहूदी सेना का कब्जा; 40 परसेंट क्षेत्र पर IDF का नियंत्रण?
UP News
दोस्तों से 500 Rs और पार्टी की शर्त ने छीनी सांसें; यमुना की लहरों में समा गया जुनैद
UP News
Badaun: 35 साल मंदिर में की सेवा…अब नमाज की वीडियो ने मोहम्मद को पहुंचा दिया जेल
UAE News
UAE के जैकपॉट में हिंदुस्तानियों की हुई चांदी; UP का नौजवान रातों रात बना करोड़पति
Pakistan News
Pak क्रिकेटर हैदर अली बरी! इंग्लैंड में लगे रेप केस के सारे आरोप पुलिस ने हटाए
;