Nuh के इस मुस्लिम बहुल गांव की पंचायत ने लिए 12 ऐसे फैसले, हर कोई कर रहा सलाम

Nuh News: नूह के सलंबा गांव ने 12 बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें गाय और ऊंट के मीट पर प्रतिबंध और इसके साथ गांव में जुआ, सट्टा और इससे जुड़े खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात की गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 06, 2025, 10:21 AM IST

Nuh News: नूह के सलंबा गांव के गर्ल्स मिडिल स्कूल में रविवार को हुई पंचायत में ग्रामीणों ने कड़े फैसले लिए है. इस पंचायत में नशाखोरी, चोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों में लिप्त लोगों को पुलिस के हवाले कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराने की बात की गई है. इसके साथ ही गाय और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों के मांस की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं द्वारा मोबाइल फोन पर संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पंचाय में लिए गए बड़े फैसले

हाजी रज्जाक और इब्राहिम पहलवान की सदारत में गांव के स्कूल में हुई पंचायत में यह फैसला लिया गया. फैसले का ऐलान समाजसेवी सिंह ने किया छह हजार की आबादी वाले इस गांव के लोगों ने हाथ उठाकर उनका स्वागत किया और गांव से इन बुराइयों को मिटाने का संकल्प लिया.

कुल 12 लिए गए फैसले

गांव के गर्ल्स स्कूल में कई घंटों तक चली पंचायत बैठक में बारह फैसले लिए गए. सामाजिक कार्यकर्ता सिंह ने पंचायत के फैसलों को जनता के सामने पेश किया. गांव में जुआ, सट्टा, शराब, गांजा और नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, जो कोई भी प्रतिबंधित जानवर जैसे गोमांस और ऊंट का मांस बेचता पाया जाएगा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा. पंचायत के फैसले के अनुसार, युवा सड़कों पर अपने मोबाइल फोन पर गाना नहीं बजाएंगे.

इसके साथ ही गांव में कोई भी ताश नहीं खेलेगा. कोई भी युवक स्कूल समय में सरकारी स्कूल के गेट के पास खड़ा नहीं होगा. यह फैसला स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है. जो भी चोरी करेगा या चोर की मदद करेगा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.

लोगों की शिकायतों के बाद लिया गया फैसल

सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए आयोजित पंचायत के बारे में गांव निवासी इब्राहिम पहलवान, असहाब जाफर और ओर साई सिंह ने कहा कि गांव में कुछ लोगों में नशाखोरी की शिकायत थी. उन्होंने ग्रामीणों को नशे की लत से बचाने और उनमें फैल रही बुराइयों को रोकने के लिए पंचायत का आयोजन किया. पंचायत में सभी ने हिस्सा लिया था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

nuh, nuh news, muslim news

