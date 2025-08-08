Nuh में बूचड़खानों से परेशान है मुस्लिम समाज, हो रही हैं कई हेल्थ प्रॉब्लम्स
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2872141
Zee SalaamIndian Muslim

Nuh में बूचड़खानों से परेशान है मुस्लिम समाज, हो रही हैं कई हेल्थ प्रॉब्लम्स

Nuh News: नूह में बूचड़खानों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों को तरह-तरह की हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं और शाम होते ही बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 08, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

Nuh में बूचड़खानों से परेशान है मुस्लिम समाज, हो रही हैं कई हेल्थ प्रॉब्लम्स

Nuh News: नूह जिले में हालात कंट्रोल से बाहर हैं. इलाके में लगातार फैल रही बदबू, पानी की दिक्कत, प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान स्थानीय लोगों ने अब इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. मेवात संयुक्त संघर्ष समिति और दूसरे सामाजिक संगठनों ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह (आम आदमी पार्टी) से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है.

ज्ञापन में क्या कहा गया है?

ज्ञापन में कहा गया है कि अब तक 30 से ज़्यादा बूचड़खानों को एनओसी दी जा चुकी है, जिनमें से आठ चल रहे हैं. इसके अलावा, 20 से ज़्यादा मालिक ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्ज़ा करने में जुटे हैं. यह सब उस इलाके में हो रहा है जिसे भूजल क्षेत्र घोषित कर दिया है.

पूरे इलाके में फैल जाती है बदबू

लोगों का कहना है कि यहां कचरा खेतों और जल स्रोतों में मिलकर खेती को बर्बाद कर रहा है. ग्रामीण इलाकों में पहले से ही पानी की भारी कमी है, जबकि बूचड़खाने रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. शाम होते ही कई किलोमीटर के इलाके में बदबू फैल जाती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सांस लेने और सोने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

क्या है मांग?

लोगों का आरोप है कि इन बूचड़खानों की वजह से इलाके में टीबी, चर्म रोग और कैंसर जैसी बीमारियों में चिंताजनक इजाफा देखा जा रही है. संघर्ष समिति ने मांग की है कि सभी नए बूचड़खानों के एनओसी तुरंत बंद किए जाएं, जारी किए गए सभी एनओसी की गहन जांच और सत्यापन किया जाए, प्रत्येक चालू बूचड़खाने का पर्यावरणीय ऑडिट और भौतिक निरीक्षण किया जाए.

गांव के स्कूलों और अस्पतालों से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले बूचड़खानों को बंद किया जाएं. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इसे राज्यसभा में प्रमुखता से उठाएंगे.

TAGS

nuh newsmuslim newsToday News

Trending news

Pakistan
Pakistan के इस प्लेयर पर लगा रेप का इल्जाम, इंग्लैंड टूर पर थी टीम
Syed Zillur Rahman
कौन हैं फेमस युनानी डॉक्टर सैयद ज़िल्लुर रहमान, जिन्हें राष्ट्रपति से आया न्यौता?
jammu kashmir news
Jammu Kashmir में मौलाना मौदूदी समेत कई लेखकों की इन किताबों पर क्यों लगी रोक?
nuh news
Nuh में बूचड़खानों से परेशान है मुस्लिम समाज, हो रही हैं कई हेल्थ प्रॉब्लम्स
Donald Trump
Netanyahu को कॉल कर चिल्ला पड़े ट्रंप; बोले, हमारे पास सबूत, जानें पूरा मसला?
madhya pradesh news
'लव जिहाद फंडिंग' केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर, पुलिस का नोटिस, क्या संपत्ति हो
Brigadier Usman
आज़ाद भारत के पहला शहीद सैनिक, इस मुस्लिम देशभक्त का NCERT में पढ़ाया जाएगा पाठ
Delhi News
पार्किंग विवाद बना मौत की वजह, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई की पड़ोसियों ने ऐसे ली जा
OIC
इस्लामिक देशों में हालात संजीदा, 20.3 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार
jammu kashmir news
क्या जम्मू-कम्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
;