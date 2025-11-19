दिल्ली ब्लास्ट के बाद रडार पर मस्जिद और मदरसे, UP के बाद नूंह में सर्च ऑपरेशन

Delhi car blast: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर है. वहां के SP राजेश कुमार ने जिला के सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया है कि जिले में मौजूद सभी मदरसों, मस्जिदों और किराए के मकानों में सर्च ऑपरेशन चलाएं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Delhi car blast: दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है. उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी मस्जिदों और मदरसों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं. दरअसल, हरियाणा के मुस्लिम बहुल जिला नूंह के SP ने जिला के सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की और आदेश दिया कि वे नूंह जिले में मौजूद सभी मदरसों, मस्जिदों और किराए के मकानों में सर्च ऑपरेशन चलाएं.
नूंह जिले के SP राजेश कुमार जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की आतंकवादी या असामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मदरसे, फैक्ट्रियां, निजी संस्थान और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाले साथ ही बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी.
SP राजेश कुमार ने कहा कि इन जगहों और लोगों से पूछताछ और जांच करने के बाद सभी डेटा को जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. SP राजेश कुमार ने खास तौर पर पुरानी गाड़ियों और संदिग्ध वाहनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ऐसे लोगों की भी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं और जो बिना दस्तावेज के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं.
SP राजेश कुमार ने कहा कि कई बार अपराधी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर के घटना को अंजाम देते हैं, इसलिए पुराने गाड़ियों पर खास नजर रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी. उन्होंने मकान मालिकों से अपील की है कि नए किराएदारों को मकान देने से पहले पुलिस से वेरिफिकेशन आवश्य करवाएं, ताकि जिले की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके.
गौरतलब है कि दिल्ली कार ब्लास्ट करने का मुख्य दोषी उमर-उन-नबी इस घटना को अंजाम देने से पहले नूंह जिले के एक मस्जिद में गया था. इस बात का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आई है.