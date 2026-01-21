गोवंश संरक्षण कानून के तहत कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, तीन मुस्लिम व्यक्तियों की मिली ये सख्त सजा

Haryana News: हरियाणा के नूंह की अपर सत्र न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के तीन व्यक्तियों को अवैध रूप से गोवंश से जुड़े अपराध के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला गोवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज एक मामले में सुनाया है. अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. नूंह की अपर सत्र न्यायालय के जज शशि चौहान ने तीनों दोषियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाने का है. यहां गोवंश से जुड़े अपराध में संलिप्त मुस्लिम समुदाय के तीन व्यक्तियों पर 3 सितंबर 2020 को एक FIR दर्ज की गई जिसका एफआईआर नंबर 358 है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीनों आरोपी अवैध रूप से गोवंश से जुड़े अपराध में संलिप्त पाए गए थे.

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयान, दस्तावेज, सबूत और अन्य रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया गया, जिसके बाद अदालत ने आरोपों को सिद्ध माना.

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की पहचान आस मोहम्मद, आसिफ और एजाज उर्फ अजाज के रूप में हुई है, जो सभी नूंह जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

इसके अलावा अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. साथ ही, दोषियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत पहले से जेल में बिताई गई अवधि का लाभ भी प्रदान किया गया है.

अदालत ने जिला जेल, नूंह के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि दोषियों को तत्काल जेल में निरुद्ध कर सजा को विधि के मुताबिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए. इस फैसले को गोवंश संरक्षण कानून के सख्त अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.