डॉक्टर नुसरत परवीन ने जॉइन की सरकारी नौकरी, सदर अस्पताल में संभाली जिम्मेदारी

Zee SalaamIndian Muslimडॉक्टर नुसरत परवीन ने जॉइन की सरकारी नौकरी, सदर अस्पताल में संभाली जिम्मेदारी

Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार सदर अस्पताल में अपनी नौकरी जॉइन कर ली है. अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के 23 दिन बाद उन्होंने औपचारिक रूप से गर्दनीबाग में सिविल सर्जन के ऑफिस में हेल्थ डिपार्टमेंट जॉइन किया.

Jan 08, 2026, 12:28 PM IST

Dr Nusrat Parveen Joins Duty: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींच दिया था. इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था. विवाद के बीच नुसरत ने अपनी नौकरी जॉइन नहीं की थी, जिससे और भी हंगामा हुआ. हालांकि, नुसरत परवीन ने आखिरकार सदर अस्पताल में अपनी नौकरी जॉइन कर ली है. हिजाब विवाद के कारण सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन ने अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के 23 दिन बाद बुधवार को औपचारिक रूप से स्वास्थ्य विभाग जॉइन किया. उन्होंने गर्दनीबाग स्थित सिविल सर्जन के ऑफिस में जॉइनिंग की औपचारिकताएं पूरी कीं.

दरअसल, नुसरत परवीन को स्वास्थ्य विभाग ने अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया था, लेकिन उन्होंने तय समय पर जॉइन नहीं किया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें दो बार एक्सटेंशन दिया. शुरुआत में उन्हें 20 दिसंबर तक जॉइन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाईं, तो विभाग ने डेडलाइन फिर से बढ़ा दी. इसके बाद भी जब उन्होंने जॉइन नहीं किया, तो स्वास्थ्य विभाग ने जॉइन करने की आखिरी तारीख जनवरी तक बढ़ा दी थी.

सदर अस्पताल में ज्वाइन की
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अगर वह आखिरी डेडलाइन तक जॉइन नहीं करतीं, तो उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती थी. हालांकि, डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरी डेडलाइन से पहले विभाग में औपचारिकताएं पूरी कर लीं. सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने पुष्टि की कि नुसरत को सदर अस्पताल में पोस्ट किया गया था और अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि डॉक्टर नुसरत परवीन पहले भी विवादों में घिर गई थीं, जब 15 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री सचिवालय में अपॉइंटमेंट लेटर वितरण समारोह के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे हिजाब हटाने को कहा था. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे यह मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन गया था. कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था. वहीं,  हिजाब विवाद के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नुसरत परवीन शायद नौकरी जॉइन न करें. कुछ रिपोर्ट्स में तो उनके इस्तीफे की भी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है.

