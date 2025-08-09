NYC Beach पर इजराइली सैनिक से भिड़ गई फिलिस्तीनी महिला; देखें वायरल वीडियो

NYC Beach IDF Soldier Video: न्यूयॉर्क के एक बीच पर शांत दोपहर अचानक तनावपूर्ण माहौल में बदल गई, जब एक फिलिस्तीनी महिला ने स्टार ऑफ डेविड का नेकलेस पहने एक पूर्व इजरायली सैनिक को देख कर उससे टकराव कर लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला टॉवल पर बैठे तीन लोगों के पास जाती है और उन पर गाजा में बच्चों और महिलाओं को मारने का आरोप लगाती है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महिला वीडियो में पूछती नजर आ रही है, तुम गाज़ा गए थे, है ना? तुमने गाज़ा में बच्चों को मारा?" इस पर युवक ने अपने इज़राइली डिफेंस फोर्स (IDF) में सेवा देने और गाज़ा में तैनाती की पुष्टि करता हुआ दिखता है.

युवक की महिला साथी बीच में बोल पड़ती है, "वो गाज़ा बच्चों की मदद करने गए थे, जिन्हें तुम्हारे लोग मार रहे थे." जब बहस बढ़ी, तो एक व्यक्ति ने माहौल शांत करने की कोशिश की और बैठ कर बात करने की बात करने के लिए कहा, हालांकि महिला ने इससे इंकार कर दिया. इसके साथ ही शख्स ने अपने भाई की गाज़ा में मौजूदगी का सबूत दिखाने की पेशकश की. महिला ने जोर देकर कहा,"हां, दिखाइए! दुनिया आपके चेहरे देखना चाहती है."

सेना में सेवा को लेकर पूछने पर युवक ने मुस्कुराकर कहा,"मुझे अपने देश की सेवा करने पर गर्व है." उसने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का ज़िक्र किया, जिसमें 1,200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था. जिस पर महिला ने कहा कि 70 साल पहले क्या हुआ था, जब तु्म्हारे लोगों ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया था.

महिला ने कहा कि वह गाज़ा नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे लोग जाने नहीं देते. इस पर युवक ने कहा,"अगर तुम अभी ऐसे कपड़ों में वहां जाओगी, तो वो तुम्हें मार डालेंगे." आखिर में महिला वहां से गुस्से से चली जाती है और चिल्लाती है फ्री फिलिस्तीन.