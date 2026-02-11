ओडिशा में भीड़ की दरिंदगी; बुजुर्ग मुस्लिम को घेरकर ‘गो माता की जय’ बोलने पर किया मजबूर

Odisha News: देश के कई राज्यों में नफरत तेजी से फैल रही है. उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने चरम पर है. ओडिशा में नफरत इतनी आम हो गई है कि हिंदू संगठनों से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग रेगुलर तौर पर उन्हें टारगेट कर रहे हैं और उनसे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं.

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर भीड़ एक मुस्लिम आदमी को घेरकर उस पर हमला करती दिख रही है और उसे जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर कर रही है. इसी तरह एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुज़ुर्ग मुस्लिम आदमी को नारे लगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है.

दरअसल, बंगाली बोलने वाले एक बुज़ुर्ग मुस्लिम के साथ हुई यह घटना बहुत ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली है. आरोप है कि कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने उनसे उठक-बैठक करवाई, जोर से "गो माता की जय" का नारा लगाने को कहा और मारपीट की. वीडियो में साफ़ देखा और सुना जा सकता है कि भीड़ में से कुछ लोग ओडिया में नारे लगा रहे हैं, "गो माता की जय." इसके बाद बुज़ुर्ग मुस्लिम "गो माता की जय" नारे लगाता है और उठक-बैठक करता है. इस मामले पर अभी तक पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

धर्म के आधार पर हिंसा

गौरतलब है कि हाल के दिनों में ओडिशा में धार्मिक हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. लगभग रोज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आते हैं जिनमें सिर्फ बंगाली बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है और जबरदस्ती "बांग्लादेशी" बताया जा रहा है. कई मामलों में हिंदू संगठनों के सदस्य तर्क देते हैं कि बंगाली बोलने वाले लोग घुसपैठिए हैं. वहीं, कई जगहों पर गाय की तस्करी के शक में मुस्लिम युवाओं पर हमला होने की घटनाएं सामने आई हैं. कभी पहचान के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे समाज में डर और अविश्वास का माहौल बन रहा है.

कोटद्वार में तनाव

हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल से जुड़े लोग एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर नाम बदलने के लिए आए थे. मौके पर मौजूद दीपक ने इसका विरोध किया और उन्हें भगा दिया. इसके बाद हिंदू संगठन के गुस्साए सदस्य इकट्ठा होकर दीपक के जिम पहुंच गए, जहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की कोशिश की, गाली-गलौज की और धमकी दी. घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.