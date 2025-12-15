सोनिया गांधी से गुस्ताखी! कांग्रेस ने ओडिशा के मुस्लिम नेता मोकीम को पार्टी से किया बाहर

Advertisement
Odisha Congress Expels Ex MLA Mohammed Moquim: ओडिशा कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठे विवाद ने बड़ा सियासी मोड़ ले लिया है. प्रदेश नेतृत्व से सवाल करना और पार्टी की तरक्की के लिए आगे बढ़कर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना मोकीम को भारी पड़ा. फिलहाल ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने अरबिंद दास ने उन्हें पार्टी से निष्काषित करने का ऐलान किया है. 

Dec 15, 2025

मोहम्मद मोकीम को ओडीशा कांग्रेस ने किया पार्टी से बाहर (फाइल फोटो)
Odisha Politics: ओडिशा कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाने और सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने वाले सीनियर नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाया है. पार्टी अनुशासन के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

ओडिशा कांग्रेस के सीनियर नेता और बाराबती कटक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देने के बाद कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है. ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने सोमवार (15 दिसंबर) को जानकारी देते हुए बताया कि मोकिम के खिलाफ यह कार्रवाई पार्टी विरोधी सरगर्मियों के चलते की गई है.

भक्त चरण दास ने जारी बयान में कहा, “सभी लोगों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी सरगर्मियों की वजह से मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.” ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष के इस फैसले के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में कई अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं.

दरअसल, पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम ने हाल ही में OPCC नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने प्रदेश इकाई के कामकाज और नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, मोकिम ने इस पत्र को सार्वजनिक कर दिया और पार्टी के आंतरिक मामलों पर टेलीविजन चैनलों को बयान दिए.

पार्टी का मानना है कि संगठन के अंदरूनी मुद्दों पर सार्वजनिक मंचों पर चर्चा करना अनुशासनहीनता है और इसके लिए पार्टी के आंतरिक मंच मौजदू है. इसी आधार पर OPCC अध्यक्ष भक्त चरण दास ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने मोकिम को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा था. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मोकिम के इस कृत्य को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए निष्कासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इसके बाद औपचारिक रूप से उन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया गया.

एबीपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, निष्कासन के बाद मोहम्मद मोकिम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें अपने कदम पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी को पत्र लिखने और प्रासंगिक मुद्दे उठाने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन वे मुझे कांग्रेस की विचारधारा से अलग नहीं कर सकते, जिसका मैं अक्षरशः पालन करता हूं और करता रहूंगा.”

जानकारी के मुताबिक, मोकिम ने सोनिया गांधी को पांच पेज की चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने OPCC अध्यक्ष भक्त चरण दास के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई थी. इतना ही नहीं मोकिम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसे पार्टी नेतृत्व ने आपत्तिजनक माना.

इससे पहले मोकीम ने दावा किया था कि वह विधायक रहते तीन सालों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नहीं मिल पाए थे. वहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि मोकिम ने न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चुनौती देने का काम किया है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने का जो तरीका मोकिम ने अपनाया, वह अनुचित था और इससे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा है.

वहीं, OPCC मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख अरबिंद दास ने भी मोकिम के पत्र पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने बयान में कहा कि यह पत्र पार्टी में सुधार लाने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया था, बल्कि इसका मकसद संगठन के भीतर अशांति और भ्रम पैदा करना था. कांग्रेस का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी हितों के खिलाफ हैं और इसी कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो गई.

