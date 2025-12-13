Advertisement
ओडिशा पुलिस की कार्रवाई पर HC का शिकंजा, चार बांग्ला मुसलमानों के उत्पीड़न पर किया BJP सरकार को तलब

HC on Odisha Police Torture Case: ओडिशा में बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम फेरीवालों को बांग्लादेशी बताकर कथित पुलिस उत्पीड़न का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. अदालत ने मोहन चरण माझी सरकार से 14 दिन में पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब तलब किया है. 

 

बांग्ला भाषी मुस्लिम हॉकरों के प्रताड़ना पर हाईकोर्ट सख्त (फाइल फोटो)
Odisha Muslim Discrimination Case: भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों को धर्म के पहचान के आधार पर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. हालिया दिनों उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और ओडिशा में मुसलमानों के साथ हिंसा की भी घटनाएं सामने आई हैं. इसी तरह से बीते दिनों ओडिशा में बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं. 

इसी तरह के एक मामले में अब ओडिशा हाईकोर्ट ने मोहन चरण माझी सरकार को कड़े निर्देश देते हुए दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह मुर्शिदाबाद के सागरपाड़ा के चार लोगों के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न के आरोपों पर हलफनामा दाखिल करे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ है, उसका लिखित विवरण अगले 14 दिनों के भीतर अदालत में जमा कराया जाए.

क्या है पूरा मामला?

इन आरोपों की पृष्ठभूमि 27 नवंबर की घटना से जुड़ी है. उस दिन ओडिशा के नयागढ़ जिले के ओडागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक शख्स के किराए के मकान पर छापा मारा था. आरोप है कि पुलिस घर में घुसते ही उस शख्स से पूछताछ करने लगी. बताया गया है कि पीड़ित पेशे से हॉकर (फेरीवाला) है. पुलिस ने उससे अलग-अलग तरह के सवाल किए. 

पीड़ित नौजवान सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं और दोपहिया वाहनों के जरिए गांव-गांव घूमकर कंबल, मच्छरदानी और ऊनी कपड़ों की बिक्री करते हैं. इसी दौरान बंगाली भाषा में बातचीत करने की वजह से स्थानीय पुलिस ने उन्हें महज शक की बुनियाद पर पकड़ लिया. इतना ही नहीं पुलिस ने इन नौजवानों को कथित तौर रोहिंग्या- बांग्लादेशी बताते हुए 72 घंटे के भीतर ओडिशा छोड़ने का फरमान सुना दिया.

आईडी दिखाने के बावजूद पुलिस ने दी जगह छोड़ने की धमकी

बताया गया है कि ओडा गांव की पुलिस ने पिछले हफ्ते इसी तरह चार मुस्लिम नौजवानों को अपना कारोबार बंद कर राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया था. इस आदेश के लिए तय समय सीमा सोमवार को पूरी हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को ये चारों युवक ओडा गांव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाए. 

इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तीन दिनों के भीतर क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी. आरोप है कि वर्दी में मौजूद एक अधिकारी ने उनसे बार-बार बंगाली भाषा में बात करने पर सवाल उठाया और उन्हें रोहिंग्या- बांग्लादेशी कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन नौजवानों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया, वे सभी मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल सब-डिवीजन के जंगली ब्लॉक के अंतर्गत सागर पाड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें: असम से UAE-PAK तक मनी ट्रेल: 17 अकाउंट, 44 ATM, पाकिस्तानी शख्स से शादी, ज्योतिका गिरफ्तार

