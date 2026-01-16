बालासोर में गौ-रक्षा के नाम पर आतंक, मोहम्मद की चरमपंथियों ने की पीट-पीटकर हत्या

Balasore News: भारत में मुसलमानों के साथ हालिया कुछ सालों में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. हिंदूवादी संगठन आए दिन गौ-रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर जानलेवा हमला करते हैं, इसमें कई लोगों की मौत हो गई. वहीं, अब ओडिशा के बालासोर जिले में भी एक मुस्लिम शख्स की कथित गौरक्षकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना ने प्रदेश के मुसलमानों को दहशत में डाली दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, ओडिशा के बालासोर जिले में गौ-रक्षकों ने एक मुस्लिम नौजवान को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दो दिन पहले जिले में गाय ले जा रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. इसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर दिया. ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बालासोर सदर पुलिस स्टेशन ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. गुरुवार (15 जनवरी) शाम को कुछ लोगों का एक समूह आरोपियों के बचाव में उतर आया. बालासोर के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा और दावा किया कि जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, वे इस घटना में शामिल नहीं हैं. इसके बाद पुलिस ने उनसे बातचीत की और उन्हें वापस भेज दिया.

शुक्रवार (16 जनवरी) को मृतक मुकंदर मोहम्मद के परिवार वालों ने बालासोर एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की मांग की और इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की. मिली जानकारी के मुताबिक, 14 जनवरी को एशन इलाके में एक मवेशी ले जाने वाले वाहन का एक्सीडेंट हुआ था. इसके बाद कुछ नौजवान मौके पर पहुंचे और वैन ड्राइवर पर बेरहमी से हमला किया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित नौजवान को आनन फानन में बालासोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच में जुटी है. पुलिस अधीक्षक प्रत्युष देवकर ने मीडिया को बताया कि इस घटना में शामिल बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

बालासोर एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस भड़काऊ वीडियो और सोशल मीडिया पर डाले जा रहे आपत्तिजनक और उकसाने वाले कमेंट्स पर नजर रखे हुए है. इस मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय के संपर्क में है. बालासोर के पुलिस अधीक्षक प्रत्युष देवकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना 14 जनवरी को हुई थी. इस मामले में सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उसी रात पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की और कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.

अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस घटना में तीन लोग शामिल थे. एसपी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को कल गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है. जांच से पता चलेगा कि मौके पर और लोग मौजूद थे या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि जिला पुलिस और राज्य पुलिस आपस में संपर्क में हैं.

