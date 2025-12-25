जुएल शेख मॉब लिंचिंग मामले बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा में बीते 24 दिसंबर को एक बंगाली परवासी मजदूर जुएल शेख की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. 25 दिसंबर को पुलिस ने इस घटना से संबंधित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा के संबलपुर में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया. वहीं, पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल, बीते बुधवार (24 दिसंबर) को ओडिशा के संबलपुर के ऐंथापल्ली थाना क्षेत्र स्थित दानीपल्ली इलाके में एक परवासी बंगाली मजदूर जुएल शेख को बांग्लादेशी के होने के आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया. जुएल शेख दो अन्य मजदूर के साथ एक चाय दुकान पर थे, इस दौरान कुछ सांप्रदायिक लोग पहुंचे और मजदूरों से पहचान पत्र दिखाने को कहा. मजदूरों के विरोध करने पर आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया. दो अन्य मजदूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आरोपियों ने जुएल शेख को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला.
इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को हिरासत में लिया. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की कोशिश की जा रही है.
संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान्त बारिक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. घटना के बाद प्रवासी मजदूरों में भय का माहौल है, वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.