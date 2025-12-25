Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3053670
Zee SalaamIndian Muslim

जुएल शेख मॉब लिंचिंग मामले बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा में बीते 24 दिसंबर को एक बंगाली परवासी मजदूर जुएल शेख की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. 25 दिसंबर को पुलिस ने इस घटना से संबंधित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:20 PM IST

Trending Photos

जुएल शेख मॉब लिंचिंग मामले बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

Odisha Mob Lynching Case: ओडिशा के संबलपुर में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया. वहीं, पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, बीते बुधवार (24 दिसंबर) को ओडिशा के संबलपुर के ऐंथापल्ली थाना क्षेत्र स्थित दानीपल्ली इलाके में एक परवासी बंगाली मजदूर जुएल शेख को बांग्लादेशी के होने के आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया.  जुएल शेख दो अन्य मजदूर के साथ एक चाय दुकान पर थे, इस दौरान कुछ सांप्रदायिक लोग पहुंचे और मजदूरों से  पहचान पत्र दिखाने को कहा. मजदूरों के विरोध करने पर आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया. दो अन्य मजदूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन आरोपियों ने जुएल शेख को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला. 

इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को हिरासत में लिया. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की कोशिश की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान्त बारिक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. घटना के बाद प्रवासी मजदूरों में भय का माहौल है, वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Juel Shaikh Mob Lynchingminority newsToday News

Trending news

Juel Shaikh Mob Lynching
जुएल शेख मॉब लिंचिंग मामले बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा
maulana sajid rashidi
IND: मुस्लिमों की मौत पर चुप्पी और बांग्लादेश के मुद्दे पर बवाल, मौलाना के तीखे सवाल
Prophet Muhammad Mosque
25 वर्षों से मस्जिद-ए-नबवी के मुअज्जिन अब्दुल मलिक की मौत,आखिरी अज़ान का विडियो वायरल
Haryana Mob Lynching Case
बांग्लादेश में हिन्दू की लिंचिंग का विरोध, देश में मुसलमानों का नाम पूछकर पिटाई
islam news
'मेरी क्रिसमस' बोलने से क्यों कतराते हैं मुसलमान, आखिर क्या है Christmas का इतिहास?
mughal news
एक मुगल बादशाह जो खुद पीता था शराब,लेकिन पशु वध और शराब बिक्री पर लगाया था प्रतिबंध
Odisha News
Odisha News: पहले मांगा ID कार्ड, फिर मुस्लिम मजदूर की कर दी मॉब लिचिंग
Pakistan International Airlines Privatization
अब असीम मुनीर का चलेगा हुक्म; पाकिस्तानी एयरलाइंस भी सेना के कब्ज़े में!
NASA Research Recognition Aryan Zishan
असम के जिशान अहमद ने की नए ग्रह की खोज, NASA ने किया सम्मानित
Bangladesh Hindu persecution
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन