Odisha: गणतंत्र दिवस पर मीट दुकान बंद रखने का आदेश, लापरवाही करने पर हो सकती है कार्रवाई

Odisha Meat Ban on Republic day: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर एक दिन के लिए ओडिशा के कोरापुट जिले में मीट, मांस, मछली, अंडे और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी कोरापुट जिले में 26 जनवरी को मीट, मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में कोरापुट के कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में मीट, मांस और मछली की दुकानों को गणतंत्र दिवस के दिन बंद करवाएं. अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला इस लिए लिया गया है, ताकि गणतंत्र दिवस को एकरूपता और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जा सके.

ओडिसा में किसी भी जिले में इससे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मीट और मछली की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई थी, यह अपने आप में अलग पहल है. कोरापुट के कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदारों, सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों और सभी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मीट और मछली की दुकानें बंद करवाने का आदेश दिया है. साथ ही लापरवाही करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की भी हो सकती है.

कोरापुट के जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी को जिले में मांस, चिकन, मछली, अंडा और सभी प्रकार के नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री बैन रहेगा. पत्र में कहा गया है कि यह आदेश सिर्फ गणतंत्र दिवस यानी एक दिन के लिए लागू होगा.

इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के त्योहारों पर मीट, मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश आ चुके हैं. उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान भी मांस, मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश लागू किए गए थे.