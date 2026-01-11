Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदस्तावेज थे फिर भी देश निकाला! ओडिशा पुलिस और BSF ने 14 भारतीयों को बना दिया बांग्लादेशी

दस्तावेज थे फिर भी देश निकाला! ओडिशा पुलिस और BSF ने 14 भारतीयों को बना दिया 'बांग्लादेशी'

BSF Pushback Muslim Family in Bangladesh: असम के बाद अब ओडिशा में बांग्ला भाषी मुसलमानों को जबरन सरहद पार धकेल दिया गया. पीड़ित परिवार के परिजनों का कहना है कि उनके पास सभी कानूनी दस्तावेज और परिवार से जुड़ी जानकारी थी, इसके बावजूद BSF ने उनको नादिया जिले के गेडे सीमा से सरहद पार धकेल दिया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:43 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
Odisha News: असम के बाद अब ओडिशा में भारतीय बांग्ला मुसलमानों को देश से बाहर धकेल दिया गया. ओडिशा के 14 बंगाली मुसलमानों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने बांग्लादेशी नागरिक बताकर 'बांग्लादेश' में धकेल दिया. सरहद पार पुशबैक किए गए लोगों के परिवार वालों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

पीड़ित परिवारों ने बताया कि इन 14 लोगों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में गेडे सीमा के रास्ते जबरन पुशबैक कर दिया गया. पुशबैक के किए गए शेख जब्बार नाम के शख्स के एक परिजन ने बताया कि उनका परिवार कई सालों से ओडिशा में रह रहा है. वे वहां के रजिस्टर्ड वोटर हैं और परिवार के सभी लोगों के पास सही और वैध पहचान पत्र हैं. परिवार ने आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और जमीन के पुराने कागजात भी दिखाए. इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेशी बताकर सरहद पार भेज दिया गया. 

मक्तूब मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली खान ने बताया कि इतने सारे दस्तावेज होने के बावजूद उन पर बांग्लादेशी होने का ठप्पा लगा दिया गया. पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने उनके घरों में तोड़फोड़ की और 14 लोगों को हिरासत में लेकर बीएसएफ के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हें सीमा पार धकेल दिया गया. इन 14 लोगों में चार बच्चे, पांच औरतें और पांच मर्द शामिल हैं.

सरहद पार पुशबैक किए गए लोगों की पहचान गुलशन बीबी (90), शेख जब्बार (70) और उनके चार बेटे शेख हकीम (45), शेख वकील (40), शेख राजा (38) और शेख बंटी (28) के रूप में हुई है. इसके अलावा शेख वकील की नाबालिग बेटी शकीला और उनकी बीवी शामिल है, जबकि शेख राजा के तीन बच्चे, 12 साल की बेटी नसरीन परवीन, बेटा शेख तौहीद और दो साल का बेटा शेख राशिद को बीएसएफ ने सरहद पार धकेल दिया है. इसी तरह बीटा बीबी (65), मिसरी बीबी (40), साबिरा बीबी (35) और मेहरून बीबी (25) भी इसी परिवार से हैं. ये सभी ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के अर्सामा थाना क्षेत्र के अंबिका गांव के रहने वाले हैं.

सैफ अली खान ने बताया कि परिवार को करीब डेढ़ महीने पहले बांग्लादेशी होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. उन्होंने कहा कि सारे कागजात दिखाने के बावजूद पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी. उल्टा उन्हें धमकियां दी गईं. उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उनके लोगों को कहां रखा गया है और उनके साथ क्या हो रहा है.

परिवार का कहना है कि वे भारतीय नागरिक हैं. सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं. करीब डेढ़ महीने तक उन्हें अपने परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. जब वे पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें लॉकअप में बंद करने की धमकी दी गई. पुलिस ने उनके कागजात देखने से भी इनकार कर दिया.

सरहदपार पुशबैक किए गए परिवार के एक अन्य रिश्तेदार शेख अकरम ने बताया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से इस घटना का पता चला. उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए ही उन्हें पता चला कि 26 दिसंबर की शाम गेडे सीमा के रास्ते उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया गया है. उन्होंने इसे ओडिशा प्रशासन और बीएसएफ की ओर से गैरकानूनी बताया.

एक रिश्तेदार आलम ने बताया कि पीड़ितो के बारे में बताया कि शेख जब्बार के पूर्वज असल में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना इलाके के रहने वाले थे. करीब सात साल पहले वे काम की तलाश में ओडिशा चले गए थे. परिवार के सारे दस्तावेज ओडिशा में ही बनाए गए थे और नई पीढ़ी के बच्चे वहीं पैदा हुए.

परिवार वालों ने कहा कि उनके पास अपने हिरासत में लिए गए लोगों से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है. आलम ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए. परिवार इस स्थिति से बहुत परेशान और दुखी है.

इसका खुलासा तब हुआ, जब बांग्लादेश के 6 आरबीजीबी चौडांगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद नजमुल हसन ने 'पुश बैक' किए जाने की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर 2025 की रात घनी धुंध का फायदा उठाकर बीएसएफ ने दर्शन नमटाला सीमा गेट खोला और 14 लोगों को धकेल दिया, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे.

हसन ने कहा कि ये सभी 14 लोग बांग्लादेशी नहीं हैं और बांग्लादेश में उनका कोई रिश्तेदार या जानने वाला नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएफ ने इससे पहले 23 दिसंबर को कुस्टिया बॉर्डर के रास्ते इन्हें बांग्लादेश भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह कोशिश नाकाम हो गई थी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजीबी और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है. बताया जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें भारत वापस भेजा जाएगा. इस बीच पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है. मानवाधिकार संगठन इंडियन जस्टिस फोरम ने इस घटना को संविधान का खुला उल्लंघन करार दिया है.

यह भी पढ़ें: मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई

