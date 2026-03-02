महंगा होने वाला है पेट्रोल और डीजल; ईरान-इजरायल जंग का भारत पर असर

Iran Israel war impact on Indian market: इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बढ़ने की वजह से भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है. इस युद्ध का असर भारतीय इक्विटी बाजारों पर ट्रेड फ्लो में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के ज़रिए पड़ने वाला है. ईरान ने युद्ध शुरू होते ही फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. यानी इस रास्ते से अब कोई भी समुद्री जहाज नहीं जा सकता, जब तक ईरान की ओर से नया निर्देश जारी नहीं किया जाता. इसके साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने का खतरा है.

बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ भारत का सीधा आर्थिक संपर्क सीमित है, और दोनों देशों के बीच सालाना लगभग USD 1.7 बिलियन का व्यापार है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय अस्थिरता एक बड़ा रिस्क पैदा करती है. रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत के लिए, असली रिस्क ईरान के साथ सीधे संबंधों से कम और इस संभावना से ज़्यादा है कि बढ़ते संघर्ष से बड़े क्षेत्र में रुकावट आ सकती है."

भारत एक बड़ा कच्चा तेल इंपोर्टर होने के नाते, तेल की बढ़ती कीमतों से काफी फाइनेंशियल दबाव का सामना कर रहा है. बर्नस्टीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि "तेल की कीमतों में USD 10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी का मतलब है सालाना लगभग USD 12-13 बिलियन का एक्स्ट्रा इंपोर्ट कॉस्ट." इसके अलावा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा लेवल से USD 30 प्रति बैरल की बढ़ोतरी "GDP ग्रोथ में 70 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की कमी ला सकती है."

सप्लाई चेन रिस्क भी बढ़ गए हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज को लेकर। रिपोर्ट में कहा गया है कि, "भारत का 50% तेल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर जाता है, इसलिए इसके बंद होने से OMCs के लिए एक गंभीर रिस्क पैदा होता है. मुख्य नॉन-ऑयल लिंकेज रिस्क को और बढ़ाते हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए MENA को होने वाला नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग USD 40-50 बिलियन है, उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है".