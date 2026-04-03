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Zee SalaamIndian Muslim“मुसलमान लात खाने वाला है, टिकटवा...”, योगी के मंत्री राजभर ने दिया विवादित बयान

“मुसलमान लात खाने वाला है, टिकटवा...”, योगी के मंत्री राजभर ने दिया विवादित बयान

Rajbhar Muslims Remark Controversy: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने विवादित बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं. उन्होंने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:30 PM IST

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“मुसलमान लात खाने वाला है, टिकटवा...”, योगी के मंत्री राजभर ने दिया विवादित बयान

Rajbhar Controversial Statement: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं. वे अक्सर अखिलेश यादव, अधिकारियों और अपनी सहयोगी बीजेपी पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं. इस बार उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. राजभर के बयान की व्यापक आलोचना हो रही है. ओम प्रकाश राजभर ने मुसमलानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि “मुसलमान जो लात खाने वाला है ये लात खाने वाले लोग सेवई और गुझिया खिला रहे है, ताकि टिकटवा मिल जाए.”

दरअसल, साल 2017 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन थी और राजभर की पार्टी को मुसलमानों का खुलकर समर्थन मिला था. सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कई विधायक भी जीते थे. बाद में वह बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए. इसी के बदौलत आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है. लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजभर सून्य पर आउट हो गए हैं. उनके बेटे खुद चुनाव हार गए थे. तभी से राजभर मुस्लिम समुदाय से चिढ़ने लगे हैं. कई मौकों पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं.

यह भी पढ़ें:- कांग्रेस अल्पसंख्यक काउंसिल में मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत दिग्गजों की एंट्री, 33 नेताओं को जिम्मेदारी

चुनाव में हो जाएगा इलाज
UP की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले पत्रकार रेहान शाहिद ने कहा कि अगले साल होने वाले UP विधानसभा चुनावों को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर इस समय अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे की तलाश में हैं. लेकिन, उन्हें राज्य के भीतर कोई भी उपयुक्त मुस्लिम हस्ती नहीं मिल पा रही है. सभी प्रमुख मुस्लिम नेता या तो SP या फिर BSP के साथ जुड़ रहे हैं. इस वजह से राजभर बौखला गए हैं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं. आगामी चुनावों में, मुस्लिम समुदाय के लोग राजभर को करारा जवाब देंगे. अगर राजभर समय रहते माफी नहीं मांगते हैं, तो उनका चुनाव में हो इलाज हो जाएगा.

2027 में यूपी विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है. वहीं, अखिलेश यादव करीब 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. यूपी में मुस्लिम आबादी काफी है और उनका वोट चुनाव में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए सभी राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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