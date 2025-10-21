Advertisement
Zee Salaam

गज़ा में फिर से लागू हुआ सीजफायर, मदद के लिए पहुंचे मानवीय सहायता से भरे ट्रक

Gaza News: बीते रविवार को इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी और मानवीय सहयाता पर रोक लगा दिया. अब खबर है कि गज़ा में एक बार फिर से गज़ा में मानवीय सहायता शुरू कर दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:05 PM IST

Gaza News: इजरायल ने बीते रविवार को सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गज़ा के कई इलाकों में भीषण बमबारी शुरू कर दी. इस बमबारी में लगभग 47 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए. हालांकि अमेरिका के दबाव में इजरायल ने बमबारी को रोक दिया और फिर से सीजफायर लागू करने की बात कही. खबर है कि गज़ा में फिर से सीजफायर लागू होने के बाद मानवीय सहायता लेकर ट्रकों का झुंड गज़ा पहुंच रहा है. 

मंगलवार को मानवीय सहायता से भरे ये ट्रक गज़ा की ओर जा रहे हैं. एक इज़राइली सिक्योरिटी सोर्स ने कहा कि U.S. के दबाव के बाद सोमवार (20 अक्टूबर) को गज़ा में मदद फिर से शुरू हो गई. बता दें कि इजरायल ने रविवार को हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमास के लड़कों ने गज़ा के खान-यूनुस के इलाके में सीजफायर का उल्लंघन करते हुए इजरायली सैनिकों पर हमला किया है. इजरायल ने यह दावा किया था कि हमास के लड़कों ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और गोलीबारी की गई. इजरायल ने दो IDF के जवानों की मौत की भी पुष्टि की थी. 

इस आरोप के साथ इजरायल ने गज़ा में मानवीय सहायता भेजने पर रोक लगा दी और हमले शुरू कर दिए. वहीं, अमेरिका ने इजरायल पर सीजफायर लागू करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद इजरायल सीजफायर लागू करने के मुद्दे पर राजी हो गया. दरअसल, इजरायली सेना एक बुलडोजर से गज़ा के खान-यूनुस में एक फिलिस्तीनी नागरिक का घर ध्वस्त कर रही थी. इसी दौरान गज़ा में इजरायल द्वारा गिराए गए एक बम पर वह बुलडोजर चढ़ गया, जिससे वहां ब्लास्ट हुआ और दो सैनिकों की मौत हो गई. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने बीते दो सालों में गज़ा में अनगिनत बम गिराए हैं. इन बमों से कई ऐसे बम बच गए हैं, जिसमें विस्फोट नहीं हो सका. इन्हीं में से एक बम रविवार को इजरायली बुलडोजर चढ़ने की वजह से ब्लास्ट हो गया. गज़ा में इजरायली हमले की वजह से भुखमरी फैल गई है. यहां के लोग पूरी तरह से मानवीय सहायता पर निर्भर हैं और इजरायल इसी चीज का फायदा उठाते हुए मानवीय सहायता को हथियार की तरह उपयोग कर रहा है और जब चाहे मानवीय सहायता को गज़ा जाने से रोक दे रहा है. 

