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कमाल मौला मस्जिद मामले में आज फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं सबकी निगाहें

Supreme Court Hearing Kamal Maula Mosque Case: मध्य प्रदेश के धार स्थित कमाल मौला मस्जिद (भोजशाला) के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक फिर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से इंदौर हाईकोर्ट के 15 मई 2026 के फैसले को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मुस्लिम समाज को भोजशाला के नजदीक खुले जगह पर जुमे की नमाज अदा करने की अंतरिम राहत दी थी. आज की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:37 AM IST
कमाल मौला मस्जिद मामले में आज फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं सबकी निगाहें

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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