/कमाल मौला मस्जिद मामले में आज फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं सबकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजर

गौरतलब है कि 14 जुलाई 2026 को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. उन्होंने हाईकोर्ट के 15 मई के फैसले पर रोक लगाने और शुक्रवार को भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मुस्लिम समाज को कमाल मौला मस्जिद (भोजशाला) के नजदीक खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए. इसके बाद जिला प्रशासन ने अलग-अलग जगहों का निरीक्षण किया और भोजशाला के समीप स्थित सर्वे नंबर 612 की भूमि पर नमाज की व्यवस्था कराई, जहां बीते जुमे को शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई थी. अब आज होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्देश देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.