शादी समारोह में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला पर हमला, हमलावर गिरफ्तार

Attack On Faruq Abdulla: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ हैं. हालांकि इस हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए है, किसी भी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है. फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में पहुंचे थे, इसी कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला हुआ. हमलावर की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें फारूक अब्दुल्ला के साथ उस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source