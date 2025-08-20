पिता की विरासत संभालेंगे ओसामा, रघुनाथपुर से मिली चुनावी हरी झंडी; हरिशंकर यादव ने बांधी पगड़ी

Raghunathpur Assembly News: बिहार में चुनाव हो और सीवान की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. सीवान एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. रघुनाथपुर विधानसभा से राजद विधायक हरिशंकर यादव ने पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के सिर पर पगड़ी बांधकर साफ संकेत दे दिया है कि अब ओसामा साहब ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे. इस ऐलान के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और ओसामा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है.

राजनीति में पगड़ी पहनाना महज रस्म अदायगी नहीं, बल्कि नेतृत्व और जिम्मेदारी सौंपने का प्रतीक माना जाता है. हरिशंकर यादव ने ओसामा को अपने हाथों से पगड़ी पहनाकर साफ कर दिया कि अब रघुनाथपुर सीट उनके नाम होगी. कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी की मौजूदगी भी खास रही. उन्होंने खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव ने ओसामा को चुनावी तैयारियों के लिए हरी झंडी दे दी है. इसका सीधा मतलब है कि राजद आलाकमान ने भी ओसामा की रघुनाथपुर से उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है. तेजस्वी की मंजूरी मिलने के बाद ओसामा की दावेदारी और मजबूत हो गई है.

शहाबुद्दीन की विरासत और ओसामा की एंट्री

मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आज भी सीवान की राजनीति में गहरी छाप छोड़ता है. उनकी राजनीतिक पकड़, सांगठनिक क्षमता और जनाधार ने उन्हें लंबे समय तक सीवान का बेताज बादशाह बनाए रखा. विवादों और अदालती मामलों ने भले ही उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन समाज के एक बड़े तबके पर उनकी पकड़ बरकरार रही. अब उनके बेटे ओसामा शहाब उसी विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे हैं. ओसामा का राजनीति में आना उन समर्थकों के लिए भावनात्मक रूप से भी बड़ी बात है जो आज भी शहाबुद्दीन को याद करते हैं.

ओसामा ने लोगों से की ये अपील

वहीं, पगड़ी रस्म के बाद ओसामा साहब ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह जनता ने हरिशंकर यादव को आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, उसी तरह उन्हें एक मौका और दीजिए. उन्होंने वादा किया कि वे जनता के हर सुख-दुख में उनके साथ रहेंगे. ऐसा भावुक संदेश देकर उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की. चुनावी समीकरणों पर गौर करें तो रघुनाथपुर विधानसभा में राजद का संगठन पहले से ही मजबूत है.

राजद को मिलेगी मजबूती

हरिशंकर यादव की सक्रियता और इलाके में उनकी पकड़ ने राजद के जनाधार को मजबूत किया है. ऐसे में जब वही विधायक ओसामा का खुलकर प्रचार कर रहे हैं, तो मतदाताओं में एकता और भी मजबूत होगी. इसके अलावा शहाबुद्दीन की विरासत और मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण भी ओसामा के पक्ष में जाता है. इलाके में यादव और मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें लंबे समय से राजद का वोट बैंक माना जाता रहा है. इन दोनों समुदायों का एकजुट समर्थन मिलने से ओसामा की जीत की राह आसान हो सकती है.