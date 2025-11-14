Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3003827
Zee SalaamIndian Muslim

मोदी-योगी और शाह भी ओसामा को नहीं हरा पाए चुनाव, इस सीट पर गाड़ दिया झंडा

Osama Shahab Win Election: रधुनाथपुर से राजद के उम्मीदवार ओसामा शहाब के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था और किसी भी हाल में ओसामा को जीतने नहीं देना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, सभी ने ओसामा शहाब पर तीखा हमला बोला.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:29 PM IST

Trending Photos

मोदी-योगी और शाह भी ओसामा को नहीं हरा पाए चुनाव, इस सीट पर गाड़ दिया झंडा

Osama Shahab Win Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है. रुझानों में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिख रही है. एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल कर ली है. शाम 5 बजे तक यह साफ हो गया था कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा. इस बीच, महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस पार्टी केवल एक सीट जीतती दिख रही है, जबकि राजद 27 सीटों पर आगे चल रही है. भाजपा ने 91 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जदयू ने 83 सीटों पर जीत हासिल की है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है. 

इस बीच, मांझी की पार्टी ने पांच सीटें जीतीं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीट पर जीत मिली है. इन सबके बीच, जिस मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दी थी, वह एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को बुरी तरह हरा दिया. रधुनाथपुर से राजद के उम्मीदवार ओसामा शहाब के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था और किसी भी हाल में ओसामा को जीतने नहीं देना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, सभी ने ओसामा शहाब पर तीखा हमला बोला. कई राज्यों के राज्यपाल भी रघुनाथपुर में इकट्ठा हुए और उन्होंने ओसामा की कड़ी निंदा की. इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने ओसामा की तुलना आतंकवादी से कर दी.

बीजेपी वालों ने की थी ओसामा की आतंकी से तुलना
दरअसल, रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद ने मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को चुनावी मैदान में उतारा था. ओसामा के नाम के ऐलान के बाद से ही बीजेपी ने चौतरफा घेरने लगी. चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा था कि सौ शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो ओसामा को जीतने नहीं देंगे. शाह ने महागठबंधन पर आतंकवाद और जंगलराज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन पर भी जमकर हमला बोला. 

Add Zee News as a Preferred Source

ओसामा शहाब जीत गए हैं चुनाव
वहीं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओसामा की तुलना आतंकवादी से की और चुनाव में हराने की अपील की. जबकि असम के सीएम हिमंत विस्वा सरमा ने भी आतंकी ओसामा बिन लादेन से तुलना की. इन सभी विरोध के बावजूद ओसामा चुनाव जीत गए हैं. रघुनाथपुर से राजद उम्मीदवार ओसामा शहाब ने जदयू उम्मीदवार विकास कुमार सिंह को 9500 मतों से हराया है. 21वें राउंड में ओसामा को 79044 वोट मिले थे. जबकि जदयू उम्मीदवार को 66551 वोट मिले हैं. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Osama Shahab Win ElectionOsama Win ElectionOsama News

Trending news

Osama Shahab Win Election
मोदी-योगी और शाह भी ओसामा को नहीं हरा पाए चुनाव, इस सीट पर गाड़ दिया झंडा
Bihar election result
...तो क्या सच में ओवैसी के AIMIM ने सीम्नाचल में तोड़ दिया तेजस्वी यादव का गुरूर ?
Bihar News
कौन हैं शगुफ्ता अजीम, जिन्होंने मुस्लिम एंटी-इंकंबेंसी के बीच JDU को दिलाई बढ़त?
Pakistan News
यूरोप के मौन ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की कब्र खोदी! रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
Bihar News
मुस्लिम महिला उम्मीदवार, RJD की इशरत और JDU की शगुफ्ता की जीत के लिए अंतिम संघर्ष!
jammu kashmir news
बिहार के बाद Jammu Kashmir में भी BJP का डंका, नगरोटा में लहराया जीत का परचम
bihar
Bihar Result: मुस्लिम बहुल सीटों पर NDA का बजा डंका, RJD+ को वोटर्स ने दी करारी चोट
Bihar News
Bihar Election में NDA के बाद AIMIM ने कर दिया खेला, कांग्रेस से भी निकली आगे!
Bihar News
क्या JDU के मुस्लिम प्रत्याशी का होगा 100% स्ट्राइक रेट; जानें कौन कहां से है आगे?
Sursand
Sursand से पिछली बार पीछे पहने वाले सैयद अबू निकले आगे, JDU के राउत को पछाड़ा