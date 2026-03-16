ऑस्कर में ‘Free Palestine’ की गूंज, प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर उठी आवाज

Javier Bardem Oscars Speech: ऑस्कर के मंच पर सिनेमा के जश्न के साथ-साथ फिलिस्तीन और यु्द्ध से जुड़ी चर्चाएं भी देखने को मिलीं. 98वें ऑस्कर समारोह के दौरान मशहूर हॉलीवुड अभिनेता जेवियर बार्डेम ने युद्ध और फ़िलिस्तीन के मुद्दों को लेकर शांति की अपील की.

दरअसल, लॉस एंजिल्स में आयोजित इस समारोह में जेवियर बार्डेम अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर आए. दोनों को 'Best International Feature Film' पुरस्कार के विजेता की घोषणा करने के लिए आमंत्रित किया गया था. पुरस्कार की घोषणा करने से पहले, बार्डेम ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, "No to war Free Palestine" यह युद्ध का विरोध करने और फ़िलिस्तीन की आज़ादी की वकालत करने की एक अपील थी.

जेवियर बार्डेम बयान के बाद समारोह में मौजूद दर्शकों ने ज़ोरदार तालियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी. ऑस्कर जैसे वैश्विक मंच पर की गई इस तरह की टिप्पणी ने कुछ समय के लिए कार्यक्रम का ध्यान राजनीतिक और मानवीय मुद्दों की ओर मोड़ दिया. बार्डेम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य हमले के बाद आई है. इसके साथ ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में बहस और प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं.

जेवियर बार्डेम पहले भी फ़िलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने में मुखर रहे हैं. इस साल के एमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था कि वह गाजा में हो रही हिंसा और मानवीय संकट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं. उस समय बार्डेम ने यह भी उल्लेख किया था कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संगठनों ने गाजा की घटनाओं को एक गंभीर मानवीय संकट बताया था. इसी आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष को रोकने में मदद करने के लिए कूटनीतिक दबाव और प्रतिबंधों जैसे उपायों पर विचार करने की अपील की थी.

ऑस्कर समारोह के दौरान भी बार्डेम ने प्रतीकात्मक रूप से अपना पक्ष प्रदर्शित किया. उन्होंने अपने कपड़ों पर एक पिन लगाया था जिस पर "फ़िलिस्तीन" लिखा हुआ था. इसके साथ ही, उन्हें एक छोटा सा पोस्टर पकड़े हुए भी देखा गया जिस पर स्पेनिश में "No a la Guerra" लिखा था, जिसका अर्थ है "युद्ध नहीं". ऑस्कर समारोह में कलाकारों का सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना कोई नई बात नहीं है. समय-समय पर अभिनेताओं और फ़िल्म निर्माताओं ने इस मंच का उपयोग दुनिया भर में चल रहे संघर्षों, मानवाधिकारों और सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है.

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