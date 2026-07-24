/तलबा पर मुबय्यना कार्रवाई के खिलाफ तेलंगाना बंद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने टाले सभी इम्तिहान

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Telangana News Today: तेलंगाना में तलबा तंजीमों की ओर से आज शुक्रवार (24 जुलाई) को तालीमी इदारों के बंद का पुकार का असर दिखने लगा है. हालात को देखते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एहतियाती कदम उठाते हुए शुक्रवार को होने वाली अपनी तमाम इम्तिहानात मुल्तवी करने का फैसला किया है. यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि नई तारीख का एलान बाद में किया जाएगा.
इतना ही नहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम तालिबेइल्म, कॉलेजों और इम्तिहानी इंतजामात से जुड़े जिम्मेदार अफराद से इस फैसले पर गैर करने की दरख्वास्त की गई है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी इत्तिला के मुताबिक, अलग-अलग फैकल्टीज के तहत शुक्रवार (24 जुलाई) को होने वाली सभी इम्तेहान फिलहाल टाल दिए गए हैं.
यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम जुजवी और मुल्हिका कॉलेजों के प्रिंसिपलों, शोबा-ए-जात के सरबराहों, इम्तिहानी मराकिज के चीफ सुपरिंटेंडेंट्स और इम्तिहान देने वाले तमाम उम्मीदवारों को खास हिदायत दी है. जिन इम्तिहानों को मुल्तवी किया गया है, उनका नया प्रोग्राम और टाइम शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा.
दरअसल, यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब तेलंगाना में वामपंथी विचारधारा से जुड़े तलबा तंजीमों ने तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया है. इस बंद की कॉल तेलंगाना यूनिट की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और कई वामपंथी छात्र तंजीमों ने मिलकर दी है.
तेलंगाना NSUI के सदर यादवल्ली वेंकटस्वामी ने सहाफियों से बातचीत में बताया कि यह बंद स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरी वामपंथी तलाब तंजीमों के साथ मिलकर बुलाया गया है. उनका कहना है कि यह एहतिजाज दिल्ली में तलबा पर मुबय्यना तौर पर की गई कार्रवाई और तालीम के मामले में मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ किया जा रहा है.
यादवल्ली वेंकटस्वामी ने कहा कि यह बंद मुल्क भर में एहतिजाज कर रहे तलबा के साथ यकजहती जाहिर करने और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है. तेलंगाना NSUI ने मरकजी हुकूमत के सामने चार अहम मुतालिबात भी रखे हैं. इनमें सबसे पहले मरकजी वजीरे तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफे की मांग की गई है.
इसके अलावा तलबा तंजीमों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने की मांग भी की है. NSUI तंजीम ने दिल्ली में तलबा पर हुए मुबय्यना लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही यह भी कहा है कि तलबा को अमनपूर्ण तरीके से एहतिजाज करने के हक की मुकम्मल हिफाजत की जाए.