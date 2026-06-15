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Owaisi on UP Election 2027: उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में AIMIM के विस्तार का संकेत देते हुए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन "सम्मान और समानता" पर आधारित हो, तो पार्टी BJP को हराने के लिए चुनाव से पहले गठबंधन करने को तैयार है. मटेरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि AIMIM किसी भी विपक्षी गठबंधन में गौण भूमिका स्वीकार नहीं करेगी और जोर दिया कि अब बातचीत राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी के बारे में होनी चाहिए.
उन्होंने कहा, "अगर कोई BJP को रोकने के लिए साथ आना चाहता है, तो हम तैयार हैं. लेकिन यह गठबंधन सम्मान और समानता पर आधारित होना चाहिए. हम ऐसी पार्टी के तौर पर व्यवहार स्वीकार नहीं करेंगे जिसका काम सिर्फ़ दूसरों के लिए कालीन बिछाना हो. अब चर्चा राजनीतिक भागीदारी और सत्ता में उचित हिस्सेदारी के बारे में होनी चाहिए."
उम्मीदवार का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश में AIMIM को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हुए, ओवैसी ने औपचारिक रूप से राज्य अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया, जिसका प्रतिनिधित्व अभी समाजवादी पार्टी के विधायक करते हैं. उन्होंने समर्थकों से कहा, "मैं मटेरा से AIMIM के उम्मीदवार के तौर पर शौकत अली के नाम की घोषणा करता हूं. यह माहौल सिर्फ़ मटेरा तक सीमित नहीं है. इसे पूरे उत्तर प्रदेश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में देखा जा सकता है."
एनकाउंटर पर उठाया सवाल
AIMIM प्रमुख ने रैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की BJP सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों पर तीखा हमला करने के लिए किया और उन पर अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया. पुलिस एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.
गलत तरीके से जेल में डाले जाने के एक मामले में अदालत के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार खुद हजारों एनकाउंटर की बात करती है. संविधान कानून के शासन की बात करता है, बंदूक के शासन की नहीं."
सीएम योगी पर बोला हमला
ओवैसी ने गाय की सुरक्षा और बीफ़ एक्सपोर्ट पर बीजेपी सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार की राजनीतिक बातों और राज्य की आर्थिक हकीकत के बीच विरोधाभास है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करते हुए ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनिंदा मुद्दों को उठाती है, जबकि सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने और मुसलमानों के साथ कथित भेदभाव जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज़ करती है. हैदराबाद के सांसद ने संभल और वाराणसी में मस्जिदों से जुड़े विवादों का भी ज़िक्र किया और कहा कि किसी समुदाय को निशाना बनाने की कोशिशों से उसकी आस्था या विश्वास कमज़ोर नहीं होगा.
इनपुट- (ANI)