Russia में फंसे अहमद के लिए ओवैसी ने उठाई आवाज़; इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में फंसे मोहम्मद अहमद के लिए आवाज़ उठाई है. इसके साथ ही तीन और लोगों को उन्होंने जिक्र किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 20, 2025, 08:47 AM IST

Owaisi On Russia Mohammad Ahmed: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में फंसे मोहम्मद अहमद के लिए आवाज़ उठाई है. इसके साथ ही तीन और लोगों को उन्होंने जिक्र किया है. इन लोगों को धोखे से रूस ले जाया गया और वहां सेना में भर्ती कर दिया गया.

असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई आवाज

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद का एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद अहमद है. जो रूस गया और वहां उसे यूक्रेन के साथ जंग में शामिल कर दिया गया. उनके परिवार ने मुझसे बात की थी, इसके बाद मैंने फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिस में राबता किया, जिन्होंने बताया कि मोहम्मद अहमद वहां फंसा हुआ है और वह उसे निकलाने की कोशिश कर रहे हैं.

तीन और लोगों का किया जिक्र

ओवैसी ने आगे बताया कि आज फिर से वह परिवार आया था तो पता लगा कि मोहम्मद अहमद के साथ अनूप कुमार, सुमित कुमार और मनोज कुमार भी वहां फंसे हुए हैं. इन लोगों से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया और कारविस्का रीजन में भेजा गया है. मैं विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और रूस में भारतीय राजदूत से अपील करता हूं कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए.

लोगों से की गुजारिश

ओवैसी ने लोगों से गुजारिश की गैरजरूरी तौर पर रूस का दौरा न करें. ये बात सरकार भी बोल रही है. एक ग्रुप है जो इन लोगों से झूठे वादे करता है और धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर वॉर फ्रंट में भेज देता है. ये लोग बंदूक चलाना तो दूर कभी बंदूक देखे भी नहीं होंगे.

ओवैसी ने बताया कि अहमद का पैर टूट गया है. बाकी तीनों लोग काफी परेशान हैं. वीडियो में आप सुन सकते हैं वहां से फायरिंग की आवाज आ रही है. हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इन लोगों को इनके परिवारों तक पहुंचाएगी.

इस शख्स की हो गिरफ्तारी

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि दुबाई में एक बाबा व्लोग्स नाम का शख्स है. सबसे बड़ा क्रिमनल वही है, वह ऐसे लोगों को जो मासूम हैं, बेरोजगार हैं, और जिनके कर्जे हैं और घर की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे लोगों के ये लोग ट्रैप करते हैं और ले जाकर वहां छोड़ देते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो बाबा व्लोग्स जैसे लोग काम कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करेगी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Owaisi muslim news russia news

