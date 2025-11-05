Advertisement
Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि वह टोपी लगाने वाले को चरमपंथी मानते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.य

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 05, 2025, 02:32 PM IST

टोपी और दाढ़ी रखने वाला है चरमपंथी? तेजस्वी के बयान पर Owaisi का जोरदार हमला

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चरमपंथी बोलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि एक तरफ तेजस्वी हमें चरमपंथी बोलते हैं वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार की जनता को घुसपैठियों बोलते हैं.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस मजमे में मैं हजारों लोगों को देख रहा हूं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है और सिर पर टोपी है. ओवैसी के चेहरे पर भी अलहमदुलिल्लाह दाढ़ी और टोपी है. क्या हम सब चरमपंथी हैं? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह है जो जमीन और आसमान के एक खालिक को मानने वाला है और जो सजदा करके अपनी मस्जिदों को आबाद करता है.

ओवैसी ने आगे कहा,"तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो मदरसों में बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो मां बहने अपनी सिर पर दुपट्टा और बुर्का रखती हैं,  तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो सच्चाई को उनके सामने बयान करता है. तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह नहीं है जो उसके बाप के सामने आकर सिर झुकाए."

तलवार बांटने वाले को दिया टिकट

असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उस शख्स को टिकट दिया है, जो तलवारें बांटने का काम करता है. नरकटियागंज से दीपक यादव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं चरमपंथी. अगर नदी कटाव का मुद्दा उठाए तो चरमपंथी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यो नहीं है इसका मुद्दा उठाएं तो चरमपंथी.

तेजस्वी ने क्या कहा था?

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि ओवैसी बिहार में सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे तो उन्हें तवज्जों क्यों नहीं दी गई. इस पर तेजस्वी ने सीधे जवाब देते हुए कहा कि बिहार में extremist की कोई जगह नहीं है. इसी बात को लेकर ओवैसी नाराज नजर आ रहे हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

