टोपी और दाढ़ी रखने वाला है चरमपंथी? तेजस्वी के बयान पर Owaisi का जोरदार हमला

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चरमपंथी बोलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि एक तरफ तेजस्वी हमें चरमपंथी बोलते हैं वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार की जनता को घुसपैठियों बोलते हैं.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस मजमे में मैं हजारों लोगों को देख रहा हूं, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है और सिर पर टोपी है. ओवैसी के चेहरे पर भी अलहमदुलिल्लाह दाढ़ी और टोपी है. क्या हम सब चरमपंथी हैं? तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह है जो जमीन और आसमान के एक खालिक को मानने वाला है और जो सजदा करके अपनी मस्जिदों को आबाद करता है.

ओवैसी ने आगे कहा,"तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो मदरसों में बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो मां बहने अपनी सिर पर दुपट्टा और बुर्का रखती हैं, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह हैं जो सच्चाई को उनके सामने बयान करता है. तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वह नहीं है जो उसके बाप के सामने आकर सिर झुकाए."

Add Zee News as a Preferred Source

तलवार बांटने वाले को दिया टिकट

असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उस शख्स को टिकट दिया है, जो तलवारें बांटने का काम करता है. नरकटियागंज से दीपक यादव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं चरमपंथी. अगर नदी कटाव का मुद्दा उठाए तो चरमपंथी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यो नहीं है इसका मुद्दा उठाएं तो चरमपंथी.

तेजस्वी ने क्या कहा था?

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि ओवैसी बिहार में सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे तो उन्हें तवज्जों क्यों नहीं दी गई. इस पर तेजस्वी ने सीधे जवाब देते हुए कहा कि बिहार में extremist की कोई जगह नहीं है. इसी बात को लेकर ओवैसी नाराज नजर आ रहे हैं.