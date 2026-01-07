IED Blast के आरोपी को ज़मानत, लेकिन उमर खालिद को क्यों नहीं? Owaisi ने पूछे कड़े सवाल

Owaisi on Umar Khalid and Sharjeel Imam: ओवैसी ने शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल न मिलने पर कमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि आईईडी ब्लास्ट के आरोपी को जमानत मिल गई लेकिन इन दोनों को जमानत नहीं मिल पाई.
Owaisi on Umar Khalid and Sharjeel Imam: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है. ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसलों को देखकर हैरानी होती है.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आज का अखबार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को जमानत दे दी है, जो 16 महीने से जेल में थे. उन्होंने कहा कि कैलाश रामचंदानी को भी जमानत दी गई, जिन पर आईडी ब्लास्ट से जुड़ा मामला दर्ज था, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट से शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पाई. ओवैसी ने इसे "आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला" करार दिया.
ओवैसी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और खादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं दी गई.
1 साल तक दाखिल नहीं कर सकेंगे नई अर्जी
टॉप कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि उमर खालिद और शरजील इमाम अगले एक साल तक इस मामले में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल नहीं कर सकेंगे. यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनाया. इससे पहले, 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने यह भी कहा कि यदि एक साल के अंदर गवाहियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आरोपी निचली अदालत में दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले, उमर खालिद को अपनी बहन के निकाह में शामिल होने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट से 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी.
हालांकि, इस दौरान अदालत ने उन पर कई सख्त शर्तें भी लगाई थीं. शर्तों के तहत उमर खालिद को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक थी, वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते थे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों तथा करीबी दोस्तों से ही मिल सकते थेय इसके साथ ही उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक आत्मसमर्पण करना अनिवार्य था.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था, उन पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई बड़े पैमाने की हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है. उमर खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों को भी इस कथित साजिश का आरोपी बनाया गया है.