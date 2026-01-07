Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066958
Zee SalaamIndian MuslimIED Blast के आरोपी को ज़मानत, लेकिन उमर खालिद को क्यों नहीं? Owaisi ने पूछे कड़े सवाल

IED Blast के आरोपी को ज़मानत, लेकिन उमर खालिद को क्यों नहीं? Owaisi ने पूछे कड़े सवाल

Owaisi on Umar Khalid and Sharjeel Imam: ओवैसी ने शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल न मिलने पर कमेंट किया है. उन्होंने कहा है कि आईईडी ब्लास्ट के आरोपी को जमानत मिल गई लेकिन इन दोनों को जमानत नहीं मिल पाई.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 07, 2026, 08:10 PM IST

Trending Photos

IED Blast के आरोपी को ज़मानत, लेकिन उमर खालिद को क्यों नहीं? Owaisi ने पूछे कड़े सवाल

Owaisi on Umar Khalid and Sharjeel Imam: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है. ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसलों को देखकर हैरानी होती है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आज का अखबार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को जमानत दे दी है, जो 16 महीने से जेल में थे. उन्होंने कहा कि कैलाश रामचंदानी को भी जमानत दी गई, जिन पर आईडी ब्लास्ट से जुड़ा मामला दर्ज था, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट से शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पाई. ओवैसी ने इसे "आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला" करार दिया.

ओवैसी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और खादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

1 साल तक दाखिल नहीं कर सकेंगे नई अर्जी

टॉप कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि उमर खालिद और शरजील इमाम अगले एक साल तक इस मामले में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल नहीं कर सकेंगे. यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनाया. इससे पहले, 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने यह भी कहा कि यदि एक साल के अंदर गवाहियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आरोपी निचली अदालत में दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले, उमर खालिद को अपनी बहन के निकाह में शामिल होने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट से 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी. 

लागू की गई थीं कई शर्तें

हालांकि, इस दौरान अदालत ने उन पर कई सख्त शर्तें भी लगाई थीं. शर्तों के तहत उमर खालिद को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक थी, वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते थे और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों तथा करीबी दोस्तों से ही मिल सकते थेय इसके साथ ही उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक आत्मसमर्पण करना अनिवार्य था.

सितंबर 2020 में उमर खालिद गिरफ्तार

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था, उन पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई बड़े पैमाने की हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है. उमर खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों को भी इस कथित साजिश का आरोपी बनाया गया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Owaisimuslim newshindi news

Trending news

Assam news
Assam News: दिल्ली और UP के बाद असम में भी हिन्दू समाज से हथियार रखने की अपील; दहशत
Sambhal
Sambhal:घर और मस्जिद तोड़कर बेघर किया और लगाया भारी जुर्माना;मुसलमानों पर कसा शिकंजा
Sambhal
Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल
delhi riots
Delhi Riots case में कोर्ट का बड़ा फैसला, गुलफिशा समेत 4 आरोपियों को किया रिहा
Bengaluru
ये कैसी दुश्मनी, 6 साल की मुस्लिम बच्ची पर नहीं आया तरस, रस्सी से घोंट दिया गला!
aligarh news
AMU में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला
Maharashtra
'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा देने वाली BJP ने AIMIM और CONG से मिलाया हाथ
Bangladesh news
बांग्लादेश में भीड़ हिंसा का कहर, नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत
Israel Gaza Second Phase Ceasefire
क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!
US Muslim Scholar UK Entry Ban
ब्रिटेन की मुस्लिम गृह सचिव ने मुस्लिम स्कॉलर की एंट्री पर लगाया बैन, जानें डिटेल