/ओवैसी को SIR में किस बात का डर सता रहा है? चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी; जानें पूरा मामला

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Telangana News: AIMIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी से वोटर लिस्ट के SIR से जुड़ी कई चिंताओं पर ध्यान देने को कहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया से वोटरों और चुनाव अधिकारियों, दोनों पर काफी बोझ पड़ सकता है. चुनाव आयोग के अधिकारियों को सौंपे गए एक ज्ञापन में ओवैसी ने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय वोटरों को 2002 की वोटर लिस्ट से जानकारी खुद देनी पड़ सकती है.
उन्होंने सुझाव दिया कि SIR से पहले की मैपिंग प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल करके पहले से भरे हुए फॉर्म तैयार किए जाएं, ताकि वोटरों को परेशानी न हो और बूथ लेवल ऑफिसर्स का काम भी आसान हो जाए. AIMIM प्रमुख ने यह भी बताया कि मैपिंग प्रक्रिया में शामिल कई वोटरों को उनकी वोटर जानकारी वाली कोई एकनॉलेजमेंट नहीं मिली. उन्होंने ऐसी समस्याओं को हल करने और यह पक्का करने के लिए एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मांग की कि योग्य वोटर फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाएं.
‘एन्यूमरेशन फॉर्म अंग्रेजी, उर्दू और तेलुगु में चाहिए’
ओवैसी ने यह भी मांग की कि एन्यूमरेशन फॉर्म तेलुगु के अलावा अंग्रेजी और उर्दू में भी उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रशासन में अंग्रेजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है. हैदराबाद के सांसद ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए स्वीकार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को लेकर भी चिंता जताई. ओवैसी के मुताबिक, अभी तय किए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद निवासियों के पास आसानी से उपलब्ध न हों. उन्होंने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी आम डॉक्यूमेंट्स, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया.
ओवैसी को है इस बात का डर
ओवैसी ने चिंता जाहिर कि रिविजन प्रक्रिया का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार अक्सर गरीब नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक हथियार होता है और उन्होंने ऐसी किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ चेतावनी दी जिससे उन्हें बाहर किया जा सकता है. सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या BLOs मॉनसून के मौसम में वेरिफिकेशन की इतनी बड़ी प्रक्रिया को ठीक से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हर घर तक पहुंचने में लॉजिस्टिकल चुनौतियां हो सकती हैं.