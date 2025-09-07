Owaisi इसे बनाना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीएम रेवंत की गुजारिश के बाद बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2911803
Zee SalaamIndian Muslim

Owaisi इसे बनाना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीएम रेवंत की गुजारिश के बाद बड़ा फैसला

Owaisi News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला किया है कि वह  जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देंगे. इन्हें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 07, 2025, 08:32 AM IST

Trending Photos

Owaisi इसे बनाना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीएम रेवंत की गुजारिश के बाद बड़ा फैसला

Owaisi News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का फ़ैसला किया है. ये ऐलान पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया है. ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें समर्थन देने की गुजारिश की थी.

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

उन्होंने लिखा,"आज तेलंगाना के सीएम ने मुझसे बात की और गुजारिश की कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें, एआईएमआईएम जस्टिस रेड्डी, जो हमारे हैदराबादी और एक सम्मानित न्यायविद हैं, को समर्थन देगा. मैंने जस्टिस रेड्डी से भी बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं."

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार

ग़ौरतलब है कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन के खिलाफ मैदान में उतारा है. उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन दलों का भी समर्थन

इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी जस्टिस रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा,"बी. सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं. हमारे सभी सांसद उन्हें वोट देंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और राज्यसभा को प्रभावी ढंग से चलाएंगे. वर्तमान समय में देश को ऐसे ही उपराष्ट्रपति की ज़रूरत है."

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी जस्टिस रेड्डी का समर्थन किया है.

कौन हैं जस्टिस रेड्डी

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. साल 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. वह जुलाई 2011 में रिटायर हुए. उन्होंने 1990 में छह महीने तक केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के तौर पर काम किया. उस दौरान वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विधिक सलाहकार और स्थायी वकील भी रहे. 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

OwaisiAsaduddin Owaisimuslim news

Trending news

gaza
Gaza: नेतन्याहू ने खफा होकर ट्रंप ने इजराइली जनता कर रही बड़ी मांग; भारी प्रदर्शन
Iran Executions 2025
ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूट चुका था मसूद अजहर, वायरल वीडियो में बड़ा खुलासा
Israel Humanitarian Zone Gaza
गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें
Bangladesh news
हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ में नए सबीली दरवाजे की तामीर, ज़ायरीन की सुविधा बढ़ाने का बड़ा कदम
Punjab Floods 2025
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम संगठन, किया बड़ा एलान
Bangladesh news
हम नहीं डरेंगे...', चटगांव यूनिवर्सिटी में हिंसा पर जमात नेता की धमकी!
Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का इल्जाम
UP News
'सद्दाम को मारी गोली, अब मेरे देवर को...' ग्राम प्रधान ने खोली पुलिस मुठभेड़ की पोल
;