कौन हैं तालीम की पैरोकार केवी राबिया? जिनकी मौत पर पीएम भी हैं दुखी

Padma Shri Awardee KV Rabiya Death: प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता केवी राबिया का रविवार (4 मई) को केरल के मल्लपुरम में मौत हो गई. केवी राबिया को साक्षरता को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए जाना जाता था. 59 साल की केवी राबिया लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवी राबिया के निधन पर शोक जताया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "पद्म श्री पुरस्कार विजेता केवी राबिया जी के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं. साक्षरता को बढ़ावा देने में उनका अग्रणी कार्य हमेशा याद किया जाएगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में आगे लिखा, "पोलियो से संघर्ष करते हुए उनका साहस और संकल्प भी बेहद प्रेरणादायक था. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं."

Pained by the passing away of Padma Shri awardee, KV Rabiya Ji. Her pioneering work in improving literacy will always be remembered. Her courage and determination, particularly the manner in which she battled polio, was also very inspiring. My thoughts are with her family and…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2025