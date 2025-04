Pahalgam: पाक आर्मी अफसर की सरेआम गला रेतनी की धमकी, लंदन का Video वायरल

Pahalgam News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय समुदाय के लोगों ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वीडियो में कैप्चर हो गया है, जिसमें वह प्रदर्शनकारियों की तरफ गले काटने जैसी धमकी भरी हरकत करते दिख रहा है.

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्नल तैमूर, जो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में आर्मी और एयर अडवाइजर हैं, भारतीय समुदाय के प्रदर्शनकारियों की तरफ देखकर गले रेतने का इशारा कर रहे हैं.

इस प्रदर्शन में 500 से ज़्यादा ब्रिटिश हिंदू शामिल हुए. उन्होंने भारतीय झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पीड़ितों को इंसाफ मिले और पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब लोग ग़म में थे, तब पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर से तेज़ संगीत चलाया गया और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं.

#BREAKING: Pakistan Army Defence Attache in London gestures towards Indian protestors to slit their throat publicly. This is Colonel Taimur Rahat of Pakistan Army, Air and Army Attache at Pakistan’s Mission in UK. No difference between a thug illiterate terrorist at this coward. pic.twitter.com/eZdRxqBN4q

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 25, 2025