Pahalgam Attack के आतंकी आसिफ शेख का घर हुआ तबाह, मिला था संदिग्ध बॉक्स

Pahalgam Attack Update: दक्षिण कश्मीर के त्राल के मोनाघन इलाके में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर तबाह हो गया है. आसिफ शेख स्थानीय आतंकियों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ शेख के मोगामा में मौजूद घर की तलाशी के दौरान एक संदिग्ध बॉक्स मिला था. बॉक्स से तार बाहर निकले हुए थे. भारतीय सेना की आरआर की इंजीनियर्स टीम के जरिए पुष्टि के बाद इसे मौके पर ही तबाह कर दिया गया, जिससे विस्फोट हुआ.

इस विस्फोट में घर आंशिक तौर पर तबाह हो गया है. किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है, क्योंकि इलाके को खाली करा लिया गया था और साथ ही पड़ोसी घरों को खाली करा लिया गया था. सोशल मीडिया पर इस घर का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह ब्लास्ट होता दिख रहा है और इसके बाद वहां मलबा दिख रहा है.

During search of Asif Sheikh’s Terrorists ( Involved in #Pahalgam attack) house in moghama a suspicious box was found. Wires were protruding out of box. After confirmation by #IndianArmy RR’s Engineers team it was destroyed in-situ resulting in explosion. In explosion house was… pic.twitter.com/6HasnVQaSF

— Manish Prasad (@manishindiatv) April 25, 2025