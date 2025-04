Pahalgam Attack: कश्मीरी मुसलमानों का करेंगे इलाज, छोड़ दो राज्य; हिंदू संगठन की धमकी

Pahalgam News: पहलगाम में हुए हमले के बाद कश्मीरी छात्रों के लिए उत्तराखंड में मुसीबत खड़ी हो गई है. हिंदू संगठन ने धमकी दी है कि अगर कश्मीरी छात्र उत्तराखंड नहीं छोड़ते हैं तो उन पर हमले किए जाएंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें हिंदू संगठन का नेता ललित शर्मा कहता दिख रहा है कि कल से हिंदू रक्षा दल की टीम बाहर निकलेगी और जो मुस्लिम कश्मीरी मिलेगा उसका इलाज किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन के मेंबर, बेखौफ होकर, "कश्मीरी मुल्लो, वापस जाओ" जैसे भड़काऊ और सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं. उन्होंने एक भयावह अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मांग की गई है कि सभी कश्मीरी मुस्लिम छात्र आज सुबह 10 बजे तक राज्य खाली कर दें. ऐसे हालातों में स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई है कि वह इस मसले में दखल दें और उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करें.

ललित शर्मा वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ है, उससे जो हमें ठेस पहुंची है उसे हम बता नहीं सकते हैं. लेकन, हम एक कर सकते हैं जो हमें करना आता है. हिंदू रक्षा दल ने ऐलान किया है कि कल से कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला को हम उसका इलाज जरूर करेंगे.

"Teams of Hindu Raksha Dal will go around the city. Any Kashmiri Muslim found will meet directly consequences," said Lalit Sharma of Hindu Raksha Dal in Dehradun, Uttarakhand while putting out open threat against Kashmiri Muslims in the city. pic.twitter.com/G66KlrGOLr

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 24, 2025