/पहलगाम हमले के गुनहगारों पर NIA ने कसा शिकंजा, पूरक चार्जशीट में हाफिज सईद भी नामजद

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Pahalgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों पर हुए खौफनाक आतंकी हमले की तहकीकात जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस साजिश की नई परतें सामने आ रही हैं. औरतों और बच्चों के सामने बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले इस हमले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अब बड़ा कदम उठाया है. एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को भी मुल्जिम बनाया है.
NIA का कहना है कि इस हमले की साजिश में उसकी अहम भूमिका रही. NIA ने सोमवार (6 जुलाई) को जम्मू की स्पेशल कोर्ट में 1597 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया. इसमें पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को बाकायदा मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया है. एजेंसी के मुताबिक, उस पर इस हमले में ज़ाती तौर पर शामिल रहने के इल्जाम लगाए गए हैं.
जांच एजेंसी का कहना है कि पाबंदीशुदा तंजीम लश्कर-ए-तैयबा और उसकी मुआविन तंजीम "द रेजिस्टेंस फ्रंट" ने पहलगाम हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया. NIA के मुताबिक, इन दोनों दहशतगर्ज तंजीमों में हाफिज सईद की अहम किरदार रहा है.
हाफिज सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की कई धाराओं के तहत इल्जाम लगाए गए हैं. एजेंसी ने उस पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने से जुड़ी धाराएं भी लगाई हैं. चार्जशीट में पाकिस्तान की मजकूरा साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और जांच के दौरान साइंटिफिक तरीकों, मौके पर जुटाए गए सुबूतों का तफसील से जिक्र किया गया है.
इससे पहले NIA ने 15 दिसंबर 2025 को दाखिल अपने पहले चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को भी मुल्जिम बनाया था. उसी चार्जशीट में जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मार गिराए गए तीन आतंकवादियों और गिरफ्तार किए गए दो दीगर मुल्जिमों के नाम भी शामिल किए गए थे. साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक कानूनी यूनिट के तौर पर भी इस हमले का मंसूबा बनाने, उसे आसान बनाने और अंजाम देने के इल्जाम में नामजद किया गया था.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने सैलानियों को निशाना बनाकर हमला किया था. जांच के मुताबिक, हमलावरों ने लोगों से उनका मजहब पूछने के बाद गोलियां चलाईं. इस हमले में 25 बेगुनाह सैलानियों और एक मुकामी बाशिंदे की जान चली गई. कई परिवारों के सामने उनके अपनों को बेहरहमी से आतंकियों ने कत्ल कर दिया. औरतों और बच्चों के सामने उनके वालिद और शौहरों को मार दिया गया, जिससे पूरे देश में गम और गुस्सा फैल गया.
इस वारदात के बाद सबसे पहले पहलगाम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में मरकजी वजारत-ए-दाखिला ने मामले की जांच NIA को सौंप दी. एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है. इसी वजह से इस पूरे मामले की तहकीकात अभी भी जारी है, ताकि हमले की पूरी साजिश, उससे जुड़े सभी किरदारों और सीमा पार बैठे साजिश में मुलव्विस अफराद के किरदार का पूरी तरह पर्दाफाश किया जा सके.