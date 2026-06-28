Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /पाकिस्तान में आंतकियों का खूनी तांडव, कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद लगा लाशों का ढेर

पाकिस्तान में आंतकियों का खूनी तांडव, कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद लगा लाशों का ढेर

Karachi Terror Attack on Pakistan Rangers Office: पाकिस्तान का कराची शहर एक बार फिर आतंकी हमले की वजह से सहम उठा. कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर में रेंजर्स मुख्यालय पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला कर दिया. इससे पहले ट्रक में विस्फोट और आतंकियों के गोलीबारी में तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए. पाकिस्तानी फौज के जवाबी कार्रवाई में चार हमलावरों के भी मारे जाने की खबर है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:14 AM IST
पाकिस्तान में आंतकियों का खूनी तांडव, कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद लगा लाशों का ढेर
Image Credit: कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर आतंकियों का आत्मघाती हमला (PC-Reuters)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उर्दू पढ़ाने पर BJP नेता ने काटा बवाल, पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़
Telangana NEWS38 min ago
2
Pakistan News57 min ago
3
mp news2 hrs ago
4
muslim newsJun 27
5
Maharashtra newsJun 27