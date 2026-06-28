/पाकिस्तान में आंतकियों का खूनी तांडव, कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद लगा लाशों का ढेर

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Karachi Blast News: पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कभी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षाबलों पर हमले, तो कभी बड़े शहरों में अचानक होने वाले धमाके, इन घटनाओं से यह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के लाख दावों के बावजूद आतंक का खतरा कम नहीं हुआ है. शनिवार (27 जून) की देर रात भी आंतकियों ने मशहूर शहर कराची को दहला दिया.
चार हमलावरों की मौत
मिली जानकारी के मुताबिक, कराची शहर के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब भारी हथियारों से लैस हमलावरों के एक ग्रुप ने पैरामिलिट्री रेंजर्स के सुरक्षा परिसर पर धावा बोल दिया. पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक, इस हमले में कम से कम तीन पैरामिलिट्री जवानों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में चार हमलावर भी मारे गए.
सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जावेद आलम ओधो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने परिसर के मुख्य गेट पर गाड़ी से टक्कर मारी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि वहां हकीकत में विस्फोट हुआ था या नहीं.
विस्फोटक से लदे ट्रक को पाक रेंजर्स के कार्यालय के गेट से टकराया
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब पांच हथियारबंद हमलावर पैरामिलिट्री रेंजर्स के परिसर में घुस गए थे. दावा किया जा रहा है कि इससे पहले एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को मेन गेट में टकरा दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मूसमियात चौरंगी इलाके के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया और पूरे इलाके को घेर लिया. लगातार गोलीबारी की आवाजों की वजह से लोग दहशत में आ गए. हालात को काबू में करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड और रेंजर्स के जवानों को मौके पर तैनात किया गया. इसके बाद फौज ने पूरे परिसर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया.
इस आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी
इसी बीच एडही फाउंडेशन ने जानकारी दी कि इस हमले में कम से कम दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जिम्मेदारी एक ऐसे ग्रुप ने ली है, जिसे जमात-उल-अहरार से जुड़ा बताया जा रहा है और यह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक अलग हुआ सशस्त्र धड़ा माना जाता है. इस ग्रुप के मुताबिक हमले में नौ हमलावर शामिल थे.
सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कथित धमाके और गोलीबारी की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. यह हमला हाल के सालों में कराची में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है. इससे पहले अक्टूबर 2024 में एक चीनी काफिले पर हुए हमले में दो चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी.