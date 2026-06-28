/पाकिस्तान में आंतकियों का खूनी तांडव, कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद लगा लाशों का ढेर

इस आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी

इसी बीच एडही फाउंडेशन ने जानकारी दी कि इस हमले में कम से कम दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जिम्मेदारी एक ऐसे ग्रुप ने ली है, जिसे जमात-उल-अहरार से जुड़ा बताया जा रहा है और यह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक अलग हुआ सशस्त्र धड़ा माना जाता है. इस ग्रुप के मुताबिक हमले में नौ हमलावर शामिल थे.