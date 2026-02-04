Advertisement
बलूच आजादी आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान पर बयान बदलने का आरोप, बलूच नेता का बड़ा हमला

Balochistan News: एक बलूच नेता ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बलूच आजादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए बार-बार अपने बयान और रुख बदल रहा है. उनका दावा है कि यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:03 PM IST

Pakistan News: आजादी के समर्थक बलूच नेता हिर्बेयर मर्री ने पाकिस्तानी मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट पर बलूच आजादी के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार-बार बयान बदलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ये कोशिशें लगातार फेल हो रही हैं क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए सपोर्ट बढ़ गया है.

मर्री की पोस्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने शुरू में बलूच संघर्ष को कम्युनिस्ट-समर्थित आंदोलन के रूप में दिखाने की कोशिश की, जिसे कथित तौर पर सोवियत यूनियन का सपोर्ट था. मर्री के मुताबिक, जब उस बयान का भरोसा खत्म हो गया, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया जिसे उन्होंने "तीन सरदारों का मिथक" बताया, जिसमें कुछ मुट्ठी भर कबायली नेताओं को बलूचिस्तान में अशांति के अकेले कारण के रूप में पेश किया गया.

मर्री ने कहा कि यह बयान भी खत्म हो गया क्योंकि, उनके अनुसार, हज़ारों बलूच युवा आंदोलन में शामिल हो गए और आबादी के बड़े हिस्से ने खुले तौर पर आजादी की मांग शुरू कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अब एक नई बहस शुरू कर दी है, बलूच आजादी के सपोर्टर्स को इंडिया के पेड एजेंट बताकर इस दावे को उन्होंने झूठा और कम समय का बताया.

जैसा कि मर्री की पोस्ट में बताया गया है, उन्होंने बलूच-बहुल इलाकों में ईरान की पॉलिसीज़ से भी तुलना की और आरोप लगाया कि जिन्हें उन्होंने "फ़ारसी कब्ज़ा करने वाले" कहा, वे पॉलिटिकल असहमति को कमज़ोर करने के लिए ऐसे ही लेबल और नैरेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बातें बॉर्डर के दोनों तरफ़ बलूच इलाकों पर उनके कम होते कंट्रोल को लेकर निराशा दिखाती हैं.

मर्री ने ईरान के कब्ज़े वाले बलूचिस्तान (IOB) और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले बलूचिस्तान (POB) के लोगों के बीच एकता की भी अपील की और उनसे उस चीज को मज़बूत करने की अपील की जिसे उन्होंने एक साझा आज़ादी की लड़ाई बताया. उन्होंने यह कहकर बात खत्म की कि बलूचिस्तान पर ईरान और पाकिस्तान के कंट्रोल के दिन "गिने-चुने" रह गए हैं. एक बड़े बलूच एक्टिविस्ट ने बलूचिस्तान में ऑपरेशनल सफलता के पाकिस्तान के दावों को चुनौती दी है और कहा है कि सरकार चल रहे झगड़े को छिपा रही है और पॉलिटिकल शिकायतों को दूर करने के बजाय आम लोगों को टारगेट कर रही है.

बलूच नेशनल मूवमेंट के फॉरेन डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन हकीम बलूच ने हाल के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में 140 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मारने के इस्लामाबाद के दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार लड़ाई को शांत करने या जिसे वह "लो-लेवल इंसर्जेंसी" कहती है, उसे सुलझाने में नाकाम रही है. हकीम बलूच ने कहा, "पाकिस्तान न तो बलूचिस्तान में जंग की तेज़ी को रोक पा रहा है और न ही उसके पास असरदार इंटेलिजेंस है." 

उन्होंने आगे कहा, "बलूच लड़ाके आते हैं, हमले करते हैं, अपने मकसद को कामयाबी से पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं. उसके बाद पाकिस्तानी सरकार आम बलूच आम लोगों, बिना हथियार वाले लोगों, पॉलिटिकल वर्कर्स को हिरासत में ले लेती है और उन्हें जबरदस्ती गायब कर देती है. इसमें बलूच एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बलूच लीडर या उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिन्हें कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर किडनैप कर लिया जाता है. 

इनपुट-ANI

Pakistan NewsBalochistan news

