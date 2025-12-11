Advertisement
Pakistan: मदरसा में विस्फोट से दहल उठा नॉर्थ वजीरिस्तान, मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत

Pakistan Blast Case: पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में एक मदरसे में हुए लैंडमाइन ब्लास्ट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इस हादसे में दो बच्चों की मौत और आठ अन्य के घायल हो गए. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने धमाके की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लैंडमाइन्स और विस्फोटक उपकरणों की मौजूदगी की पहचान की गई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:20 PM IST

Pakistan News Today: पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान स्थित इसोरी इलाके में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें दो बच्चों दर्दनाक मौत हो गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना एक मदरसे में हुई, जहां बच्चों के खेलते समय जोरदार धमाका हुआ. इस विस्फोट में 8 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है. धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सुरक्षा बलों ने इलाके को तुरंत घेर लिया और जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है एक लैंडमाइन ब्लास्ट था, जिसे आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में आतंक फैलाने और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया था. इलाके के आसपास की पहाड़ियों का इस्तेमाल आतंकवादियों के जरिये अपनी नापाक गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जाता था.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लैंडमाइन्स और विस्फोटक उपकरणों की मौजूदगी की पहचान की जा चुकी है. इस संबंध में डॉन ने इस हफ्ते की शुरुआत में हुए एक और धमाके का जिक्र किया, जिसमें नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली सबडिवीजन में स्थित एक स्कूल को उड़ा दिया गया. इस धमाके के बाद 600 से ज्यादा छात्र स्कूल न जा सके और उन्हें घर पर बैठने को मजबूर होना पड़ा.

इसके अलावा सोमवार रात अज्ञात आतंकवादियों ने अयाज कोट के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बम विस्फोट कर दिया था. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने स्कूल के भीतर विस्फोटक उपकरण लगाए थे और फिर रात को इसे उड़ा दिया. यह हमला साउथ वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर हुए आतंकवादी हमले के कुछ हफ्तों बाद हुआ है.

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में इस तरह के हमलों में वृद्धि देखी गई है. अक्टूबर में लक्की मरवत जिले में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल में धमाका हुआ था, जिससे स्कूल की बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुआ था. इसके अलावा मई में नॉर्थ वजीरिस्तान जिले की तहसील शेवा में अज्ञात आतंकवादियों ने एक लड़कियों के प्राइवेट स्कूल को उड़ा दिया था. स्थानीय प्रशासन ने इसे शिक्षा क्षेत्र पर हमला मानते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी.

यह भी पढ़ें: पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर अगर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले मच जाएगी तबाही...

