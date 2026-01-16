Advertisement
पाकिस्तान का दोहरा चेहरा; 40 साल की मेजबानी, अब जबरन बेदखली!

Afghanistan refugees in Pakistan: इस्लामाबाद में अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. पुलिस दर्जनों लोगों को पकड़कर अस्थायी शिविरों में भेज रही है, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है. मानवाधिकार संगठनों ने इसे अवैध और खतरनाक बताते हुए पाकिस्तान से रोक लगाने की मांग की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:11 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Pakistan News: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. पाकिस्तान की पुलिस अफगान शरणार्थियों को पकड़कर अस्थायी शिविरों में भेज रही है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, निर्वासन अभियान के तहत दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है.

अफगानिस्तान की बड़ी समाचार एजेंसी खामा प्रेस ने इस्लामाबाद के सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी पुलिस अफगान शरणार्थियों और शरण मांगने वालों को पकड़कर जबरन देश से बाहर भेज रही है. इससे पहले से परेशान और विस्थापित लोगों पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को पुलिस ने इस्लामाबाद के बी-17 इलाके से कई अफगान शरणार्थियों को हिरासत में लिया. बाद में सभी को "हाजी कैंप" नाम के अस्थायी शिविर में भेज दिया गया. सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों में एक पत्रकार भी शामिल है. इससे पाकिस्तान में प्रेस की आजादी और पत्रकारों के साथ व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इससे पहले भी अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तानी पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें परेशान करती है, जबरन पैसे वसूलती है और बिना वजह छापे मारती है. खासकर फैसल टाउन जैसे इलाकों में पुलिस के चौबीसों घंटे अभियान चलाने की बात सामने आई है. कई बार पुलिस सिविल कपड़ों में भी कार्रवाई करती दिखी है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से शरणार्थियों में डर फैल गया है. इनमें से कई लोग कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मजबूत कानूनी सुरक्षा नहीं है. मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार पाकिस्तान से अपील की है कि वह कानूनी प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी नियमों का पालन करे. उनका कहना है कि जबरन निर्वासन से अफगान शरणार्थियों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है.

पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सरकार से अपील की थी कि वह अपने देश में रह रहे अफगान शरणार्थियों को उत्पीड़न और सुरक्षा एजेंसियों की अवैध यातनाओं से बचाए. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा. इसमें संगठन ने अफगान शरणार्थियों की अवैध गिरफ्तारी, उत्पीड़न और निर्वासन पर गहरी चिंता जताई. पत्र में कहा गया कि अफगान शरणार्थी बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं और उन्हें राज्य की सुरक्षा मिलनी चाहिए.

एमनेस्टी ने मांग की कि पाकिस्तानी अधिकारी अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने की प्रक्रिया रोकें और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. पत्र में लिखा गया, "पाकिस्तानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगान शरणार्थियों के अधिकार सुरक्षित रहें. खास तौर पर उन्हें मनमानी गिरफ्तारी और शरणार्थी शिविरों या घरों से जबरन निकाले जाने से बचाया जाए."

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHRC) के आंकड़ों का हवाला देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि करीब 1 लाख 10 हजार शरणार्थी और शरण मांगने वाले लोग सीधे तौर पर निर्वासन के खतरे में हैं. इन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है. संगठन ने खास तौर पर महिलाओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की स्थिति को बहुत संवेदनशील बताया है. अगर इन्हें जबरन अफगानिस्तान भेजा गया तो इन्हें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान पिछले 40 सालों से अफगान शरणार्थियों को शरण देता आ रहा है. युद्ध और राजनीतिक संकट से भागे लाखों अफगान लोगों ने पाकिस्तान में शरण ली है. लेकिन सितंबर 2023 में "अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना" शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने बिना दस्तावेजों वाले और अप्रमाणित अफगानों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी भेजे गए हैं, जिनके पास शरणार्थी का वैध दर्जा था.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Pakistan NewsAfghanistan newsAfghan Refugees CaseMuslim World

