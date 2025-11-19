Pakistan के पूर्व पीएम इमरान की बहनों के साथ बदसलूकी, घसीटकर किया बाहर

Pakistan News: पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर आधी रात को बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को कथित रूप से घसीटा, उनके साथ धक्का-मुक्की की और बाद में हिरासत में ले लिया.

इमरान खान को बहनों से नहीं मिलने दिया

यह घटना तब हुई जब इमरान खान की बहनों को वीकएंड पर मुलाकात से वंचित कर दिया गया और इसके विरोध में उन्होंने जेल के बाहर करीब 10 घंटे का धरना दिया. इस प्रदर्शन ने मीडिया का खासा ध्यान खींचा.

परिवार ने लगाया गंभीर इल्जाम

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान पिछले दो सालों से राज्य उपहारों की बिक्री और अन्य भ्रष्टाचार मामलों से जुड़े आरोपों के चलते जेल में बंद हैं. उनके परिवार और बहनों का आरोप है कि इमरान खान को अमानवीय परिस्थितियों में अकेले सेल (solitary confinement) में रखा गया है. परिवार ने उनकी रिहाई की मांग भी की है.

मंगलवार को इमरान खान की बहनें- अलीमा, उज़्मा और नोरीन खान—तय समय के अनुसार मुलाकात के लिए जेल पहुंचीं, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी और घंटों इंतजार करवाया. इसी के बाद उन्होंने विरोध में धरना शुरू किया, जिसकी वजह से मामला और बढ़ गया.