Pakistan के पूर्व पीएम इमरान की बहनों के साथ बदसलूकी, घसीटकर किया बाहर

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब वह अपने भाई से मिलने पहुंची तो उन्हें रोक दिया गया, विरोध करने पर उन्हें घसीटा गया. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 19, 2025, 03:43 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर आधी रात को बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को कथित रूप से घसीटा, उनके साथ धक्का-मुक्की की और बाद में हिरासत में ले लिया. 

इमरान खान को बहनों से नहीं मिलने दिया

यह घटना तब हुई जब इमरान खान की बहनों को वीकएंड पर मुलाकात से वंचित कर दिया गया और इसके विरोध में उन्होंने जेल के बाहर करीब 10 घंटे का धरना दिया. इस प्रदर्शन ने मीडिया का खासा ध्यान खींचा.

परिवार ने लगाया गंभीर इल्जाम

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान पिछले दो सालों से राज्य उपहारों की बिक्री और अन्य भ्रष्टाचार मामलों से जुड़े आरोपों के चलते जेल में बंद हैं. उनके परिवार और बहनों का आरोप है कि इमरान खान को अमानवीय परिस्थितियों में अकेले सेल (solitary confinement) में रखा गया है. परिवार ने उनकी रिहाई की मांग भी की है.

मंगलवार को इमरान खान की बहनें- अलीमा, उज़्मा और नोरीन खान—तय समय के अनुसार मुलाकात के लिए जेल पहुंचीं, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी और घंटों इंतजार करवाया. इसी के बाद उन्होंने विरोध में धरना शुरू किया, जिसकी वजह से मामला और बढ़ गया.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

PakistanPakistan Newsmuslim news

