आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. इसलिए वह भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में दो खुंखार आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ हो गया है. पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके कश्मीर में कुछ बड़ा कांड करने की कोशिश में है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुंखार आतंकवादी संगठन लश्क-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान (ISKP) के बीच गठजोड़ हो गया है. इस गठजोड़ का एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को एक पिस्तौल तौफे के रूप में दे रहे हैं. इस तस्वीर को दोनों आतंकवादी संगठनों के बीच मजबूत गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. साथ ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले भी बढ़ गए हैं. ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके बलूचिस्तान के अलगाववादी ग्रुपों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है. साथ ही इस गठजोड़ का फायदा उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में भी आतंकी वार्दात कराने की कोशिश कर रहा है.

आतंकवादी संगठन ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार इलाकों में ISKP के लिए सुरक्षित ठिकानों, पैसों और हथियारों की पूर्ति कराने का काम करता है. बता दें कि बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार जिलों में साल 2018 में ISKP के दो मेन ऑपरेशनल बेस स्थापित किया गया था. इन कैंपों की अगुवाई मीर शफीक मेंगल करता है. साथ ही इन्हीं कैंपों का इस्तेमाल बलूचिस्तान के अलगाववादियों के खिलाफ किया जाता है.

दो खुंखार आतंकवादी संगठनों की गठजोड़ से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है. हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकवादियों की हर हमले को नाकाम करने के लिए तैयार हैं.