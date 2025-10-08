Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2952605
Zee SalaamIndian Muslim

आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा

Lashkar-E-Taiba ISIS Alliance In Pakistan: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में मौजूद दो खुंखार आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ इकट्ठा किया है. आतंकवादी संगठनों के इस नए गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का सबब है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:27 AM IST

Trending Photos

आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. इसलिए वह भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में दो खुंखार आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ हो गया है. पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके कश्मीर में कुछ बड़ा कांड करने की कोशिश में है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुंखार आतंकवादी संगठन लश्क-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान (ISKP) के बीच गठजोड़ हो गया है. इस गठजोड़ का एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को एक पिस्तौल तौफे के रूप में दे रहे हैं. इस तस्वीर को दोनों आतंकवादी संगठनों के बीच मजबूत गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है. 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. साथ ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले भी बढ़ गए हैं. ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके बलूचिस्तान के अलगाववादी ग्रुपों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है. साथ ही इस गठजोड़ का फायदा उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में भी आतंकी वार्दात कराने की कोशिश कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकवादी संगठन ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मेंगल बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार इलाकों में ISKP के लिए सुरक्षित ठिकानों, पैसों और हथियारों की पूर्ति कराने का काम करता है. बता दें कि बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार जिलों में साल 2018 में ISKP के दो मेन ऑपरेशनल बेस स्थापित किया गया था. इन कैंपों की अगुवाई मीर शफीक मेंगल करता है. साथ ही इन्हीं कैंपों का इस्तेमाल बलूचिस्तान के अलगाववादियों के खिलाफ किया जाता है.  

दो खुंखार आतंकवादी संगठनों की गठजोड़ से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है. हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकवादियों की हर हमले को नाकाम करने के लिए तैयार हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPakistan alliance of terrorist organizationsmuslim world newsToday News

Trending news

Pakistan News
आतंकवादी संगठनों के बीच गठबंधन करवा रहा पाकिस्तान, भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा
Boycott Muslim Mehndi Application Worker
मेहंदी लगाने के बहाने हो रहा लव जिहाद, BJP नेत्री सीमा श्रीवास्तव का विवादित बोल
I Love Muhammad sticker bike challan case
I Love Muhammad: स्टिकर पर चालान काटना पड़ा भारी,विभाग ने किया पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Jawed Habib Look Out Notice
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने किया करोड़ों का फ्रॉड? जारी हुआ Look Out Notice
Bihar News
पटना: लिव-इन पार्टनर बना हैवान, अमित ने प्रेमिका रुखसार को दी दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाकिस्तान ने ISKP को बनाया 'हाइब्रिड वॉरफेयर टूल'; ISI की खौफनाक साजिश उजागर!
Assam news
BJP की 'मुस्लिम कब्जा' दिखाने वाली वीडियो पर SC सख्त, X और असम बीजेपी को भेजा नोटिस
Varanasi News
हिंदूवादी संगठन की चेतावनी पर प्रशासन ने शुरू की मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई!
UP News
संभल की एक और मस्जिद पर मंडराया बुल्डोजर का खतरा; प्रशासन ने कमेटी को दिया अल्टीमेटम
Bihar News
ओवैसी ने मुसलमानों को याद दिलाया वक्फ कानून पर JDU-LJP का दिया जख्म; मरहम लेकर तैयार