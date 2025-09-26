जैश, हिजबुल और अब लश्कर; पाकिस्तान में इस जगह बन रहा आतंक का नया अड्डा!

Terror Camp in Pakistan: भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा, लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा ने खैबर पख्तूनख्वा में नया ट्रेनिंग सेंटर मरकज जिहाद-ए-अक्सा बनाया है. यह कैंप दिसंबर तक पूरी तरह तैयार होगा और भारत विरोधी आतंक का नया हब बन सकता है.
Pakistan News Today: बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने कड़ा रुख अपनाया है. फौज ने सरहद पार बैठे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई लॉन्चिंग पैड नेस्तानाबूद कर दिये. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पंजाब में बैठी आतंकवादी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब खतरा नए रूप में सामने आ रहा है.
पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में अपना नया ट्रेनिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिया है. मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा भारत विरोधी आतंक का नया अड्डा बन जाएगा, जिसमें लश्कर सबसे आगे रहेगा.
22 सितंबर 2025 की तस्वीरों और वीडियो से पता चला है कि लश्कर ने कुंबान मैदान, लोअर दिर में लगभग 4,600 स्क्वायर फीट जमीन पर बड़ा ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल कैंप बनाना शुरू किया है. इसका नाम रखा गया है मरकज जिहाद-ए-अक्सा. यह जगह अफगान बॉर्डर से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है.
आतंकियों ने बीते जुलाई 2025 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब पहली मंजिल की छत डालने का काम चल रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह कैंप हाल ही में बनी जामिया अहले सुन्नत मस्जिद के बिल्कुल पास बनाया जा रहा है. लश्कर पहले भी मस्जिदों और मदरसों की आड़ में ट्रेनिंग चलाता रहा है, जिससे किसी को शक न हो.
इस नए कैंप की पूरी जिम्मेदारी नसर जावेद को सौंपी गई है, जो 2006 हैदराबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रह चुका है. आतंक की वैचारिक ट्रेनिंग मुहम्मद यासीन उर्फ बिलाल भाई नाम का शख्स देगा, जबकि हथियारों की ट्रेनिंग अनस उल्लाह खान को दी गई है. अनस उल्लाह खान ने पहले गढ़ी हबीबुल्लाह कैंप में ट्रेनिंग लिया था.
मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत PoK के भींबर-बरनाला इलाके में लश्कर का मारकज अहले हदीस फिदायीन कैंप तबाह कर दिया था. यह कैंप फिदायीन (आत्मघाती हमलावरों) को ट्रेनिंग देता था. जिहाद-ए-अकसा को इसी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है.
लोअर दिर में पहले लश्कर और हिजबुल की ज्यादा मौजूदगी नहीं थी, यहां TTP का दबदबा था. चूंकि TTP पाकिस्तान विरोधी है और लश्कर प्रो-पाकिस्तान, दोनों के बीच टकराव होता रहा है. बीते जून 2025 में पाकिस्तानी सेना ने TTP के खिलाफ कार्रवाई कर दर्जनों आतंकियों को खत्म कर दिया. इसके बाद लश्कर ने लोअर दिर में अपना नया ठिकाना बनाना शुरू किया.
भले ही ये कैंप भारत से दूर हैं, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, भविष्य में इनके इस्तेमाल से भारत पर हमला किया जा सकता है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक यह कैंप पूरी तरह तैयार हो जाएगा. लश्कर यहां दो बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम दौरा-ए-खास और दौरा-ए-लश्कर चलाएगा. यह स्थल नए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग का हब बनने वाला है.
खैबर पख्तूनख्वा में जैश, हिज्बुल और अब लश्कर के नए कैंप यह दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन संगठनों को नए ठिकानों पर शिफ्ट कर रही है ताकि भारतीय हमलों से बचाया जा सके. पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करता है, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ भारत विरोधी संगठनों को समर्थन दे रहा है.