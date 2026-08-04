/बम नहीं, अब ब्यूटी ट्रैप! भारत को निशाना बनाने के लिए ISI ने बदला आतंक का पैटर्न

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West Bengal News Today: दहशतगर्दी के काले मंसूबों ने अब अपना लिबास बदल लिया है. बम-धमाकों और बारूद के खौफनाक धुएं से इतर, सरहद पार बैठे साजिशकर्ताओं ने अब हुस्न के जाल और इंटरनेट की दुनिया की ताकत का सहारा लेकर देश के खिलाफ एक बेहद खतरनाक चाल चली है. पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पाकिस्तान स्पान्सर्ड आतंकवाद के एक ऐसे घिनौने जाल का पर्दाफाश किया है, जिसके निशाने पर सूबे के आला हुक्मरान और उनके घराने थे. इस भंडाफोड़ के बाद तफ्तीश का दायरा सिर्फ एक गिरोह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे छिपी बहुत बड़ी साजिश की परतें अब एक-एक करके खुल रही हैं.
जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस गिरोह की नीयत सिर्फ नफरत फैलाना नहीं थी, बल्कि इसका सबसे अहम मकसद हनी ट्रैप का जाल बिछाकर वजीरों के बेटों को अपने शिकंजे में फंसाना था. जांच दल को जो दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि इस साजिश के तहत बड़ी तादाद में नौजवान औरतों को जोड़ने का मंसूबा था. इन लड़कियों को भारी रकम और दौलत का लालच देकर इस घिनौने काम में उतारे जाने की तैयारी थी. मकसद बेहद साफ था, वजीरों के बेटों को लव ट्रैप में उलझाकर उनका किडनैप करना और फिर बदले में हुकूमत से मोटी फिरौती वसूलना.
पश्चिम बंगाल पर इस गिरोह का खास ध्यान था. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस गिरोह को कई तरह के काम सौंपे थे, जिनमें राज्य के वजीर-ए-आला को निशाने पर लेना, असरदार शख्सियतों का दायरा बढ़ाना और हसीनाओं के जरिए बड़े नेताओं के बेटों को फंसाना शामिल था.
ISI और आतंकियों का बदला मकसद
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक आला अफसर का कहना है कि दहशतगर्दी के इस नए ढर्रे ने सिक्योरिटी फोर्सेज की परेशानी बढ़ा दी है. माजी में आईएसआई की मदद से चलने वाले गिरोहों का वाहिद मकसद कहीं न कहीं बम धमाका करना या फिर खुदकुश हमला कर बेगुनाहों का कत्ल करना था. उन दिनों आतंकियों का पूरा ध्यान गोला-बारूद जुटाने, बम बनाने और किसी अहम जगह को निशाना बनाने तक ही महदूद रहता था.
मगर अब वक्त बदल चुका है. कभी इंटरनेट पर मशहूर शख्सियत रहे और अब ISI का मोहरे बने शहजाद भट्टी के जरिये तैयार किए गए ये नए गिरोह धमाकों के बजाय अफवाहों, जासूसी, हुस्न के जाल, अगवा करने और रंगदारी वसूलने जैसी हरकतों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं.
सरहद पार से रची गई यह एक बेहद चालाकी भरी रणनीति है, क्योंकि इसमें बम-धमाकों की तुलना में पकड़े जाने का खतरा बेहद कम रहता है. धमाका करने के लिए रसद, महारत और भारी तैयारी की जरूरत होती है, जिससे सुराग पीछे छूट जाते हैं और एजेंसियां आसानी से गिरेबां तक पहुंच जाती हैं. ISI इसी सुराग से बचने के लिए अब यह आसान और खतरनाक रास्ता चुन रही है.
इस पूरी साजिश में इंटरनेट पर मशहूर हस्तियों के इस्तेमाल करने की साजिश सामने आई रही है. कुछ वक्त पहले "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा नाम की एक चर्चित महिला इंफ्लुएंसर को गिरफ्तार किया था. उस पर इल्जाम था कि वह पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेश करने वाले कंटेंट तैयार करती थी और नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के जरिए संवेदनशील जानकारियां सरहद पार भेज रही थी.
पुलिस की वर्दी हासिल करने के जुगत में हैं आतंकी
पश्चिम बंगाल के STF की कार्रवाई में भी ठीक इसी तरह का ताना-बाना सामने आया है. इस सिलसिले में झारखंड की रहने वाली 22 साल की अर्पिता सरकार नाम की लड़की को गिरफ्तार किया गया है. तफ्तीश करने वाली टीम अब अर्पिता के कनेक्शन को इस साजिश के अहम मुल्जिम हमीम मंडल से जोड़कर देख रही है. अर्पिता के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वह झारखंड से बार-बार कोलकाता क्यों आया-जाया करती थी.
साजिश की जड़ें सिर्फ बंगाल तक ही महदूद नहीं थीं, बल्कि इसका कनेक्शन मुल्क की राजधानी तक फैले हुए थे. इस गिरोह की नीयत नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हिंसा भड़काने की भी थी. इसके अलावा, गिरोह के मेंबर पुलिस का लिबास यानी वर्दी हासिल करने की जुगत में लगे हुए थे. पुलिस की वर्दी पहनकर उनका इरादा समाज के रसूखदार और असरदार लोगों तक अपनी पहुंच बनाना था, ताकि उनके करीब जाकर बेहद खुफिया और अहम जानकारियां हासिल की जा सकें.