अपहरण, धर्म परिवर्तन फिर शादी; पाकिस्तान में नाबालिग ईसाई युवती पर जुल्म, VOPM ने की ये बड़ी मांग

Pakistan Minority News: पाकिस्तान में एक नाबालिग ईसाई युवती को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी करने का मामला सामने आया है. मानवाधिकार संगठन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने और नाबालिग बच्ची को बचाने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pakistan Minority News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की नाबालिग युवती को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने और शादी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती के घर वाले आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं. इस मामले के बाद वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने अधिकारियों से मांग की है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और पीड़ित युवती को बचाएं. पीड़ित परिवार को बार-बार धमकियां मिल रही हैं, ताकि वे डर से आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करवा सकें.
यह मामला पंजाब के साहीवाल जिले का है. यहां 13 वर्ष की ईसाई लड़की, जो छठी कक्षा में पढ़ती थी है, को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया. दावा है कि नाबालिग युवता का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. साथ ही पीड़ित नाबालिग युवती की शादी अली हैदर से कराई गई. अली हैदर ने ही पीड़ित युवती को अगवा किया था.
बता दें कि पीड़ित युवती की मां का पैर टूटने के बाद वह विकलांग हो गई है. पिता शारीरिक रूप से अक्षम है और अंडे बेचकर मुश्किल से गुजारा करता है. पाकिस्तन के ईसाई समुदाय ने इस घटना की आलोचना की है. साथ ही ईसाई समुदाय ने इस घटना को मानवाधिकारों और विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है.
VOPM ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की है कि वे बच्ची को तुरंत बचाएं, उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करें, परिवार को धमकियों से बचाएं. VOPM ने अधिकारियों से अपील की वे इस मामले पर वैसे ही कानूनी प्रक्रिया अपनाएं जैसा यह मामला है.