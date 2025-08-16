Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से 60 लोगों की मौत, भारत में भी यही हालात
Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से 60 लोगों की मौत, भारत में भी यही हालात

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से 60 लोगों की मौत हुई है. यही हालत भारत के किश्तवाड़ की है, जहां बादल फटने से 49 लोगों की मौत हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 16, 2025, 10:05 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफी संजीदा बने हुए हैं. बट्टाग्राम, बाजौर और मनसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा समेत कई जगहों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से अलग-अलग हादसे हुए, जिनमें 60 लोग मारे गए और कई घायल हुए. रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका अभी कुछ अता-पता नहीं है.

घर पूरी तरह हुए तबाह

डॉन न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान की डिज़ास्टर मैंनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में बारिश और अचानक बाढ़ के कारण हुए अलग-अलग हादसों में 60 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए. पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 33 मर्द, 2 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं, जबकि घायलों में 11 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है. पीडीएमए के मुताबिक बारिश और अचानक बाढ़ की वजह से 25 घर आंशिक तौर पर तबाह हुए, जबकि 5 घर पूरी तरह से ढह गए.

सबसे ज़्यादा नुकसान बाजौर और बट्टाग्राम ज़िलों में हुआ है, जहां बचाव अभियान अभी भी जारी है. बाजौर ज़िले की सलारज़ई तहसील में बादल फटने से आई बाढ़ और बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 18 के लाशों को बरामद कर लिया गया है. 3 लोगों की तलाश जारी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. एक घायल शख्स को गंभीर हालत में पेशावर स्थानांतरित कर दिया गया है. 

बाजौर के उपायुक्त शाहिद अली के अनुसार, मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, हादसे में 4 घर तबाह हो गए, बचाव कार्य जारी हैं. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई थीं. जिन्हें पैदल पार करते हुए मुतास्सिर लोगों तर पहुंचा गया.

भारत में भी फटा बादल

भारत के किश्तवाड़ में बादल फटने से 49 लोगों की मौत हुई है और 112 लोग घायल हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 लोगों का अभी कुछ पता नहीं लग पाया है, उनकी तलाश की जा रही है. सेना और दूसरी फोर्सेस बचाव अभियान में जुटी हुई हैं.

Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से 60 लोगों की मौत, भारत में भी यही हालात
