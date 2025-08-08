Pakistan के इस प्लेयर पर लगा रेप का इल्जाम, इंग्लैंड टूर पर थी टीम

Pakistan News: पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है और उन पर ब्रिटेन की पुलिस के जरिए आपराधिक जांच चल रही है. यह मामला कथित तौर पर रेप केस से जुड़ा हुआ है. यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है.

पुलिस में महिला ने दर्ज की थी शिकायत

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के हवाले से बताया कि 4 अगस्त 2025 को एक महिला के जरिए रेप की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में 24 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था. फिलहाल पीड़िता की काउंसलिंग की जा रही है.

पाकिस्तान की टीम का थे हिस्सा

पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक मुताबिक, हैदर अली पुलिस के जरिए की जा रही इस जांच का हिस्सा थे. वह पाकिस्तान शाहीन टीम में शामिल थे, जिसने 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा किया था. इस दौरान दो तीन-दिवसीय मैच और तीन वनडे खेले गए.

पीसीबी ने बयान में कही बड़ी बात

पीसीबी ने एक बयान में कहा कि उन्हें ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की जांच की जानकारी मिली है, जो संभवतः इंग्लैंड दौरे के दौरान हुई घटना से जुड़ी है. पीसीबी ने कहा,"हमने हैदर अली को इस प्रोसेस के दौरान उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है."

बोर्ड ने ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था का सम्मान करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक वह मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. पीसीबी ने आगे कहा,"हमने हैदर अली को तुरंत प्रभाव से अस्थायी निलंबन में रखा है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और तथ्यों के सामने आने के बाद, जरूरत पड़ने पर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी."