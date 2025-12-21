Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3048863
Zee SalaamIndian Muslim

तोशाखाना फैसले के बाद इमरान खान ने फूंका बिगुल, सड़कों पर उतरने की तैयारी में PTI!

Imran Khan Message PTI Leaders: पाकिस्तान में इमरान खान को तोशाखाना-II मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद, उन्होंने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. दूसरी तरफ पीटीआई ने सजा को असंवैधानिक और राजनीतिक बदले की सजा बताया. इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जाहिर किया. पार्टी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में कानून का राज खत्म हो गया है.

 

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं. बड़ी तादाद में इमरान खान के हामी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि कोर्ट से सजा का ऐलान किए जाने के बाद आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फाउंडर इमरान खान ने अवाम से देशभर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की गुजारिश की है.

इससे पहले  तोशाखाना-II मामले में एक कोर्ट के जरिए 17 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया.और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के अपने इरादे का भी ऐलान किया है. PTI फाउंडर को जेल में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्सेस करने की इजाजत नहीं है. इसलिए उनके साथ हुई वकील की बातचीत का ब्योरा एक्स पोस्ट पर शेयर किया गया है. 

पोस्ट में इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि "मैंने सोहेल अफरीदी (खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री) को सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने के लिए पैगाम भेजा है. पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठना होगा." उन्होंने कहा कि इस मामले में जो फैसला सुनाया गया, उससे उन्हें हैरत नहीं हुई. उन्होंने कहा, "पिछले तीन सालों के आधारहीन फैसलों और सजा की तरह, तोशाखाना-II का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, यह फैसला जज ने बिना किसी सबूत के और कानूनी जरूरतों को पूरा किए बिना जल्दबाजी में दिया." उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से पहले कोर्ट ने उनकी कानूनी टीम की बात भी नहीं सुनी.

Add Zee News as a Preferred Source

PTI फाउंडर ने कहा कि कानून की सर्वोच्चता और संविधान की बहाली के लिए 'इंसाफ लॉयर्स फोरम' और कानूनी समुदाय का आगे आना जरूरी था. उन्होंने कहा कि इंसाफ के बिना माली तरक्की के उम्मीद नहीं है. वहीं, उनकी पार्टी पीटीआई ने एक बयान में सजा को 'खुले तौर पर असंवैधानिक, अवैध, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक बदले का सबसे बुरा रूप और उत्पीड़न का एक क्लासिक मामला' बताया.

इल्जाम लगाया कि यह सजा सिर्फ इमरान खान की जेल की अवधि बढ़ाने और डरे हुए सत्ताधारी गुट को अस्थायी राहत देने की कोशिश थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून का राज खत्म हो गया है, और एक आज्ञाकारी न्यायपालिका के जरिए व्यवस्थित रूप से राजनीतिक बदला लिया जा रहा है.

प्रमुख मीडिया आउटलेट डॉन के मुताबिक, पीटीआई के सीनियर लीडर असद कैसर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई संस्थापक ने कोर्टरूम में वकील, बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात की. और देश को एक पैगाम दिया. उन्होंने अपनी हालात बिल्कुल साफ करते हुए कहा, "मैं मजबूती से खड़ा हूं और दृढ़ हूं और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा."

असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हालात में विरोध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि यह विरोध शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित होगा. पीटीआई अपने संस्थापक के लिए न्याय चाहती है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक अपना संघर्ष जारी रखेगी.

इससे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए फैसले की मजम्मत की, और इल्जाम लगाया कि फैसले "पहले से लिखी स्क्रिप्ट" के तहत दिए जा रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि इन मामलों के पीछे जो लोग हैं, वे "समझदार लोग नहीं हैं" और उन्हें उनकी स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही है. पीटीआई लीडर उमर अयूब ने भी फैसले की मज़म्मत की, एक्स पोस्ट में, उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को दी गई सज़ा एक "कंगारू कोर्ट" की सजा है, अब पाकिस्तान में कानून का राज नहीं रह गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में 'हलाल सर्टिफिकेशन' पर वार, ओमान में उसी से सौदा; BJP सरकार की नीति ने किया दंग!

About the Author
author img
Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsImran Khanpti protest newsMuslim World

Trending news

Ajmer News
अजमेर शरीफ दरगाह में खुला जन्नती दरवाजा, उर्स से पहले उमड़ा अकीदत का सैलाब
Delhi News
भारत में 'हलाल' पर वार, ओमान में उसी से सौदा; BJP सरकार की नीति ने किया दंग!
West Bengal news
BJP और हुमायूं कबीर के मंसूबों को लगा झटका? TMC विधायक जाकिर बनाएंगे मस्जिद-मंदिर
Muradabad
Muradabad: मुस्लिम समुदाय के घर लेने पर बवाल, विरोध में उतरे हिंदू समुदाय के लोग
Ajmer
पीड़ितों को न्याय से नहीं किया जा सकता महरूम, Ajmer Blast में SC के बड़े आदेश
Ajmer
Ajmer Dargah Urs: ज़ायरीन के लिए खोला गया जन्नती दरवाज़ा, अब चांद दिखने का इंतेजार
Imam Died
न सुनवाई हुई, न रिहाई: ICE हिरासत में इमाम की मौत से मचा हड़कंप
Aligarh
Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई
gaza
Gaza में क्या लागू हो पाएगा सीजफायर का सेकेंड फेज? Hamas लीडर की MIT चीफ से मीटिंग
bangladesh
Bangladesh में फिर हालात बेकाबू, संसद भवन में घुसी उग्र भीड़: VIDEO