पाकिस्तानी रेलवे की थमी रफ्तार, हर दिन फेल हो रहे इंजन, अब सरकार ने उठाया ये कदम

Pakistan News: पाकिस्तान रेलवे में लोकोमोटिव फेलियर, यानी ट्रेन के इंजन खराब होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह रेलवे का पुराना होता बेड़ा बताया जा रहा है. पाकिस्तान रेलवे के कुल इंजनों में से 63 फीसदी से ज्यादा इंजन ऐसे हैं, जो दो दशक से भी ज्यादा समय से सेवा में हैं. लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे इन इंजनों में तकनीकी खराबियां बढ़ रही हैं, जिससे ट्रेनों के बीच रास्ते में रुकने और देरी की घटनाएं सामने आ रही हैं.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गंभीर मुद्दे पर शुक्रवार (16 जनवरी) को नेशनल असेंबली की रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई. रेलवे अधिकारियों ने कमेटी को बताया कि इंजन फेल होने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा संबंध पुराने लोकोमोटिव से है, जिनकी कार्यक्षमता समय के साथ कमजोर होती जा रही है.

रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने कमेटी को यह भी जानकारी दी कि रोलिंग स्टॉक पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. इसके बावजूद रेलवे संचालन को स्थिर बनाए रखने और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से मेंटेनेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन प्लान पर काम हो रहा है और इसके लिए अतिरिक्त फंडिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों ने कमेटी के साथ डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओवरहॉलिंग और मॉडर्नाइजेशन से जुड़े प्लान भी साझा किए. इसके अलावा पैसेंजर सर्विस की गुणवत्ता को लेकर कमेटी ने पैसेंजर कोचों में खराब एयर-कंडीशनिंग यूनिट के मुद्दे की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि कई कोचों में लगे एसी यूनिट काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से उनमें बार-बार खराबी आ रही है. हालांकि, इन पुराने एसी यूनिट को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

कमेटी की बैठक में पाकिस्तान रेलवे में पैसेंजर कोचों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि जून 2025 से कोचों की जो कमी बनी हुई थी, उसे अब पूरा कर लिया गया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे वर्कशॉप की कार्यक्षमता बढ़ाई गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोचों की मरम्मत समय पर की जा सके. इसके अलावा, जो पुराने और खराब कोच लंबे समय से सेवा से बाहर थे, उनकी मरम्मत कर उन्हें दोबारा ट्रैक पर उतारा गया.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2025 में पाकिस्तान रेलवे के पास पैसेंजर कोचों की उपलब्धता 1,016 से बढ़कर 1,105 हो गई थी, जबकि वास्तविक जरूरत करीब 1,100 कोचों की थी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि जून 2026 तक यह संख्या बढ़कर 1,150 तक पहुंचने की उम्मीद है.

कमेटी को यह भी जानकारी दी गई कि पाकिस्तान रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पैसेंजर से रिकॉर्ड 48.832 बिलियन रुपये की कमाई की है. इसके अलावा मौजूदा वित्तीय साल के पहले छह महीनों के दौरान पैसेंजर से होने वाली आय में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

हालांकि, रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी के बावजूद इंजन फेलियर और सेवाओं में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता बनी हुई है. इन्हीं वजहों से नेशनल असेंबली की रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने पाकिस्तान रेलवे के खराब प्रदर्शन से जुड़े मामलों की गहराई से जांच के लिए एक सब-कमेटी का गठन किया है. यह सब-कमेटी रेलवे के कामकाज, इंजन फेलियर की घटनाओं, कोचों की स्थिति और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेगी.

