सूडान को हथियार, तुर्की को न्योता; पाकिस्तान डिफेंस गेमप्लान से हिली दुनिया!

Zee SalaamIndian Muslimसूडान को हथियार, तुर्की को न्योता; पाकिस्तान डिफेंस गेमप्लान से हिली दुनिया!

Pakistan Sudan Defence Deal: पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और सूडान के साथ रक्षा समझौतों के जरिए इस्लामिक देशों का नया सैन्य गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है. सूडान से 1.5 अरब डॉलर की डील, तुर्की की संभावित एंट्री और जेएफ-17 सौदों ने 'इस्लामिक नाटो' की चर्चा तेज कर दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
Pakistan News: पाकिस्तान की विदेश और रक्षा नीति एक बार फिर चर्चा में है. सऊदी अरब से शुरू हुआ उसका रक्षा समझौता अब तुर्की तक पहुंचता दिख रहा है और इसी बीच सूडान से भी बड़ी हथियार डील की खबर सामने आई है. इन तमाम घटनाओं ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या पाकिस्तान इस्लामिक देशों के बीच एक नए तरह का सैन्य गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश में है.

पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था. इस समझौते में यह तय किया गया था कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे. इस समझौते के बाद अब इसमें तुर्की के भी जुड़ने की अटकलें लग रही हैं. इसी वजह से इस प्रस्तावित गठजोड़ को 'इस्लामिक नाटो' कहा जाने लगा है.

इसी बीच पाकिस्तान ने अफ्रीकी देश सूडान के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की है. इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को करीब 1.5 अरब डॉलर के हथियार और फाइटर जेट बेचने वाला है. इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से लेकर सूडान तक इस्लामिक देशों के साथ एक बड़ा रक्षा गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में यह गठजोड़ किस तरह का रूप ले सकता है.

पाकिस्तान में रक्षा सामग्री के उत्पादन से जुड़े विभाग का नेतृत्व कर रहे मंत्री रजा हयात हर्राज ने इस बारे में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक नए समझौते की तैयारी कर रहा है. इसके तहत तुर्की और सऊदी अरब को पूरा ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है. तीनों देश इस ड्राफ्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं और यह एक तरह का 'इस्लामिक नाटो' होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से हुई डील से अलग होगा. फिलहाल इस नई डील पर तीनों देशों के बीच अंतरिम सहमति बनना अभी बाकी है.

पाकिस्तान सूडान के साथ 1.5 अरब डॉलर की डिफेंस डील
रजा हयात हर्राज ने बताया कि तीनों देशों के पास इस समझौते का एक ड्राफ्ट मौजूद है. सऊदी अरब के पास यह ड्राफ्ट तैयार है, तुर्की के पास भी यह है और पाकिस्तान के पास भी. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 10 महीनों से इस ड्राफ्ट पर तीनों देशों के बीच बातचीत चल रही है.

इसी महीने की शुरुआत में यह खबर भी आई थी कि पाकिस्तान सूडान के साथ 1.5 अरब डॉलर की डिफेंस डील करने के करीब है. इसके तहत पाकिस्तान सूडान को फाइटर जेट और हथियार बेचेगा. इसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि वह सऊदी अरब से लिए गए 2 अरब डॉलर के कर्ज को भी जेएफ-17 फाइटर जेट की डील में बदल दे. ये दोनों ही डील बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें इस्लामिक उम्मा में अपनी एक खास पहचान बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है.

पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं. ऐसे में वह चाहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल कर वह इस्लामिक देशों के बीच एक अहम धुरी बन जाए. इसी कड़ी में पाकिस्तान की सेना की प्रचार शाखा ISPR का कहना है कि इराक भी पाकिस्तान से जेएफ-17 फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है.

चीन-पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं फाइटर जेट
जेएफ-17 फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयार करते हैं. चीन की चेंगदु एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इसकी तैयारी में बड़ी भूमिका निभाती है. वहीं पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी इसके निर्माण में शामिल है. जानकारी के मुताबिक इस फाइटर जेट का करीब 58 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान में बनता है, जबकि 42 फीसदी हिस्सा चीन में तैयार होता है.

पाकिस्तान के लिए यह एक उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है कि वह अब कई देशों को हथियार और फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब समेत कई अरब देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता रहा है. अब जो हालात बन रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की कोशिश है कि वह इस्लामिक देशों के बीच एक तरह की धुरी बन जाए. इसमें वह अपनी सुरक्षा के साथ-साथ भारत के खिलाफ एक शक्ति संतुलन बनाने की सोच भी देख रहा है.

सूडान और लीबिया से जुड़ा मामला
पाकिस्तान इसे सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि कमाई के जरिये के तौर पर भी देख रहा है. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने लीबिया में खलीफा हफ्तार ग्रुप को करीब 4 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं. यह ग्रुप लीबिया में अलगाववादी माना जाता है. सूडान की सेना यह आरोप लगाती रही है कि खलीफा हफ्तार ग्रुप उनके खिलाफ रहा है.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सामने यह चुनौती भी है कि हथियार बेचने की होड़ में वह कहीं इस्लामिक दुनिया के अंदर ही किसी एक खेमे का हिस्सा न बन जाए. भारत के मुकाबले एक इस्लामिक रक्षा गठजोड़ तैयार करने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान यह भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से इस्लामिक देशों के बीच नए टकराव खड़े हो जाएं.

