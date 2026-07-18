/अनीका जमाल ने रचा इतिहास; 73 सालों में पहली बार Miss World में पाकिस्तान की होगी एंट्री

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Pakistani Girl Anniqa Jamal: पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां औरतों के लिए मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना आज भी आसान नहीं माना जाता, वहीं एक नौजवान लड़की अपनी हिम्मत, काबिलियत और हौसले से नई दास्तान लिखने जा रही है. डेनमार्क में पैदा हुईं और अपनी पाकिस्तानी पहचान पर फख्र करने वाली 24 साल की अनीका जमाल इकबाल अब उस मुकाम पर पहुंच गई हैं, जहां उनके कदम सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तारीख का भी हिस्सा बनेंगे.
पहली बार पाकिस्तान ऑफिशियल तौर पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता (Miss World Pageant) में शामिल होने जा रहा है और इस तारीखी जिम्मेदारी को अनीका निभाएंगी. ऐसे समाज में, जहां औरतों की आजादी और फैशन की दुनिया को लेकर अक्सर बहस और एतराज देखने को मिलता है, वहां अनीका का यह सफर कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है.
73 साल में पहली बार पाकिस्तान लेगा हिस्सा
पाकिस्तान ने अपने वजूद के 73 सालों की तारीख में कभी भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया. अब मिस वर्ल्ड के 75वें सालगिरह एडिशन में यह इंतजार खत्म होने जा रहा है. वियतनाम में होने वाली इस मारूफ मुकाबले में पाकिस्तान पहली बार ऑफिशियली अपनी नुमाइंदा भेजेगा और यह जिम्मेदारी अनीका जमाल इकबाल निभाएंगी. लाहौर में एक खास समारोह के दौरान उन्हें ऑफिशियली "मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026" का ताज पहनाया गया. इसी के साथ पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं की तारीख में एक नया सफा जोड़ दिया.
हालांकि, यह कदम पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता में भागीदारी भर नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चुनौती भी है. पाकिस्तान में लड़कियों के लिए मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में कदम रखना आज भी आसान नहीं माना जाता. वहां इस तरह के प्रोग्राम और फैशन शो का अक्सर राइटविंग्स और मजहबी ग्रुप्स के मुखालिफत का सामना करना पड़ता है. ऐसे माहौल में अनीका का मिस वर्ल्ड के मंच तक पहुंचना उन्हें राइटविंग्स ग्रुप्स के निशाने पर ला सकता है. इन सभी खतरों को देखते हुए उनकी भागीदारी को पाकिस्तान की ओर से एक तारीखी फैसला माना जा रहा है.
पाकिस्तान में कैसे और शुरू हुआ अनीका का सफर?
अनीका जमाल इकबाल पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उनका सफर तब शुरू हुआ जब उन्हें मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया. यह ताज सिर्फ खूबसूरती का नहीं, बल्कि समझदारी, मकसद और जिम्मेदारी की निशानी मानी जाती है. इसके बाद उन्होंने सबसे पहले फिलीपींस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस अर्थ 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की.
यह प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता पर आधारित होती है. महामारी के मुश्किल दौर के बावजूद अनीका ने ऑनलाइन और बराह-ए-रास्त दोनों तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लिया. उन्होंने "लव फ़ॉर एनिमल लाइफ" मौजू के तहत जानवरों की हिफाजत और माहौलियात के तईं बेदारी का पैगाम भी दिया.
इसके बाद अनीका का सफर मिस इको इंटरनेशनल 2023 तक पहुंचा, जिसका आयोजन मिस्र में हुआ. इस मंच पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी आवाज बुलंद की और धरती को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की कि सुंदरता सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं होती, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए जिम्मेदारी निभाना भी उसकी अहम पहचान है.
अनीका ने इसके बाद कोसोवो में आयोजित फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया. यह पाकिस्तान की पहली भागीदारी थी. वहां उनकी कारकिर्दगी बेहद शानदार रही और उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए. उन्हें सबसे आकर्षक तस्वीर, मीडिया की पसंद और चौथा स्थान हासिल हुआ. इन कामयाबियों ने यह साबित किया कि अनीका सिर्फ खूबसूरती के दम पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास, बेहतरीन अंदाज और शानदार बातचीत की सलाहियत के दम पर भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहीं.
अनीका जमाल ने इन प्रतियोगिताओं में दर्ज कराई अपनी मौजूदगी
उनका सफर यहीं नहीं रुका. इसके बाद उन्होंने मिस ग्लोबल, मिस कॉस्मो, मिस ऑरा इंटरनेशनल जैसी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. हर मंच पर उन्होंने अपनी पाकिस्तानी पहचान और अपनी तहजीब को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की. फिलहाल अनीका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं.
"थैलेसीमिया बीमारी को लेकर बेदारी पैदा करना है मकसद"
अनीका का कहना है कि वह मिस वर्ल्ड जैसे बड़े मंच का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं करना चाहतीं, बल्कि समाज के एक अहम मसले को दुनिया के सामने रखना चाहती हैं. उनका मकसद पाकिस्तान में थैलेसीमिया से मुतास्सिर लोगों के लिए बेदारी बढ़ाना और उनके समर्थन में आवाज उठाना है. उनका मानना है कि अगर किसी बड़े मंच से किसी अहम बीमारी के बारे में बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका पैगाम पहुंच सकता है और जरूरतमंदों की मदद भी बढ़ सकती है.