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अनीका जमाल ने रचा इतिहास; 73 सालों में पहली बार Miss World में पाकिस्तान की होगी एंट्री

Pakistan Girl Anniqa in Miss World Pageant: डेनमार्क में जन्मीं 24 साल की अनीका जमाल इकबाल मिस वर्ल्ड 2026 में पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करेंगी. वह इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 73 साल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है. आइये जानते हैं कौन हैं अनीका और क्या है उनका मकसद?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 18, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:46 PM IST
अनीका जमाल ने रचा इतिहास; 73 सालों में पहली बार Miss World में पाकिस्तान की होगी एंट्री
Image Credit: अनीका जमाल इकबाल Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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